Ny leder af avisen er frisk på Høje-Taastrup

52-årige Channi Bergsten er pr. 1. april ny salgschef på Lokalavisen Taastrup og Mediecentret i Taastrup. På posten afløser hun i forbindelse med en reorganisering Camilla Clara Dahl. Channi Bergsten har et indgående kendskab til kunderne, til avisen og til Høje-Taastrup. Hun har i en længere årrække arbejdet som mediekonsulent på avisen, og hun er dermed godt rustet til den nye opgave, hvor hun får det overordnede ansvar for salget af både annoncer i den trykte avis, og reklamer på hjemmesiden www.sn.dk/taastrup

- Lokalavisen Taastrup er et stærkt produkt, som jeg ved kunderne er glade for, fordi det skaber værdi for dem. Jeg ser frem til at udvikle Lokalavisen Taastrup både på print og online, siger Channi Bergsten.