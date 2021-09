Ny leder af Café Paraplyen elsker Tennis og New York

Ole Nilsson er fra 1. oktober ansat som leder af den sociale Café Paraplyen i Taastrup. 55-årige Ole Nilsson brænder for at gøre en forskel i den sociale verden og er drevet af lysten til at flytte mennesker, organisationer og samfundsudviklingen generelt. Han er uddannet socialpædagog og har løbende opkvalificeret sig med en misbrugsuddannelse, lederkurser. Gennem mange år har Ole Nilsson arbejdet med mennesker på kanten af samfundet, blandt andet psykisk sårbare, misbrugere, mennesker uden for arbejdsmarkedet og med særlige behov - både i botilbud, i forløb og på gaden. Han kommer fra et job som leder af botilbuddene Griff og Orienten under Københavns Kommune og har tidligere været leder af andre botilbud, arbejdet som pædagogisk konsulent og misbrugskonsulent.