Mia Keinicke er blevet ansat som ny biblioteks- og kulturhuschef i Høje-Taastrup Kommune. Hun bliver blandt andet leder af Hedehuset, som ses her. Foto: Jens Wollesen

Ny kulturleder er på plads

Så er der fundet en ny biblioteks- og kulturhuschef i Høje-Taastrup Kommune, efter Peter Mark Lundberg stoppede tidligere på året til fordel for en stilling som direktør for Dansk Teater, som er branche- og arbejdsgiverorganisation for professionelt producerende teatre og scenekunstkompagnier i Danmark.