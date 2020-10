Høje-Taastrup Kommune og Kræftens Bekæmpelse starter en kræftcafe med netværk, nærvær og aktiviteter. Fra venstre er det formand Hans-Henrik Jacobsen, frivillig Helen Hansen, frivillig Elisabeth og Kræftkoordinator Jeanne Hammer. PR-foto

Ny kræftcafé starte op med støtte og omsorg

Høje-Taastrup Kommune og Kræftens Bekæmpelse starter en kræftcafe med netværk, nærvær og aktiviteter.

Formand for lokalforeningen for Kræftens Bekæmpelse Høje-Taastrup Hans-Henrik Jacobsen er glad for det gode samarbejde, der har været mellem lokalforeningen og Høje-Taastrup kommunes nyansatte kræftkoordinator.

- Vi ser frem til at kunne åbne en gratis og uformel kræftcafé i Høje-Taastrup, da vi ved mange borgere har efterlyst sådan et sted. Vi har valgt at kalde cafeen for »Café Solsikken«, da det er en blomst, som indbyder håb og er ligeledes den blomst, vi udleverer til fighterne ved den årlige Stafet for Livet her i kommunen, siger Hans-Henrik Jacobsen.

Caféen er placeret i Høje Taastrup bokseklubs lokaler ved Rønnevangshallen, og første gang vil være onsdag den 21. oktober.

Herefter har cafeen åbent onsdag klokken 10.30-13.00 i ulige uger.

- Cafeen er et rigtig godt supplement til den kommunale træning - her kan du dyrke samværet med andre, og skabe netværk, som også er en vigtig del af det at komme videre i livet i forbindelse med kræft. Både borgere med kræft og pårørende kan have behov for en snak om de ting, der ændre sig i hverdagen, når man bliver berørt af kræft. De borgere, som kommer i cafeen, vil møde andre i samme situation og kan drage fordel af hinandens erfaringer, siger kræftkoordinator Jeanne Hammer fra Høje-Taastrup Kommune.

Giver gode råd Helen Hansen er frivillig i cafeen, og sammen med de andre frivillige sørger hun for at skabe et godt og trygt rum for dem, som er berørt af kræft.

- I cafeen hygger vi med gæsterne, lytter til dem og giver dem gode råd til, hvor de kan få yderligere hjælp og støtte, siger Helen Hansen.

Det kan være svært at samle mod til at komme første gang i cafeen.

Typiske spørgsmål kan være: Hvordan de andre mon tager imod mig, og vil jeg blive udspurgt om min sygdom?

- Vi sørger altid for at tage godt imod nye i cafeen, og tage hensyn til den enkeltes behov. På den måde kan vi både tale om almindelige ting, men også om sygdommen, og det, som er svært, siger Helen Hansen.

Der er også planer om at invitere oplægsholdere, der kan fortælle om kræftspecifikke emner. Det kan være om senfølger eller alternativ behandling. Brugerne af cafeen kan være med til at foreslå spændende oplægsholdere, så der bliver fokus på relevante emner.

Kræftkoordinator Jeanne Hammer, Kræftens Bekæmpelse samt lokalforeningen for Kræftens Bekæmpelse Høje Taastrup har haft et rigtigt godt samarbejde om etablering af cafeen.

- Vi ved fra andre kommuner, at de har fået rigtig meget ud af at samarbejde med frivillige fra Kræftens Bekæmpelse, og det vil vi også gerne have her i Høje-Taastrup, så vi kan gøre en forskel for berørte for kræft i kommunen, siger hun, mens Hans-Henrik Jacobsen er enig.