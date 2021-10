Se billedserie Der er forringelser på vej til togbetjeningen på Hedehusene Station. Der vil dog ikke være færre tog. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Ny køreplan: Forringelser på vej til Hedehusene Station Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny køreplan: Forringelser på vej til Hedehusene Station

Taastrup - 11. oktober 2021 kl. 06:03 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen

Der er forringelser vej til togbetjeningen på Hedehusene Station.

Der har i flere år været polemik om Hedehusene Station. Lokale politikere ønsker flere tog til og fra station - især med tanke på det store indryk af nye borgere i blandt andet Nærheden.

Det bliver der dog ikke noget af med DSBs nye køreplan, der træder i kraft den 12. december. Der vil fortsat være to tog i timen hver vej i dagtimerne, men derudover er der forringelser på vej.

Skal man med toget fra Hedehusene videre ud på Sjælland, vil man skulle skifte i Roskilde. For de to tog, der stopper i Hedehusene vil have Roskilde som endestation, hvorimod de i dag kører videre mod Ringsted og Sorø.

DSB's informationschef Tony Bispeskov erkender, at det ikke bliver bedre.

- Det er en forringelse for tog-brugerne i Hedehusene. Når vi laver ændringer, vil der altid være nogle, der får dårlige betjening. Men langt flere får forbedringer. Vi kigger på antallet af passagerer, og vi har øje for Hedehusene og udviklingen i byen, og min opfordring er, at borgerne stemmer med fødderne - altså tager toget, siger Tony Bispeskov, som fortæller, at man også prøver at se togbetjeningen ud fra andet end et pendlerperspektiv.

Og her er der nye muligheder.

Elektrificering på vej Toget fra Hedehusene mod København H vil fortsat afgå to gange i timen, og toget vil som noget nyt køre direkte til Helsingør over Hellerup og Humlebæk. Togene vil som noget nyt afgå i minuttal 18 og 48. I dag kører togene mod København i minuttal 02 og 32.

Togene vestpå kører kun til Roskilde. Det vil ske i minuttal 11 og 41. I dag kører toget mod Ringsted i minuttal 27 og 57.

Når Banedanmark om nogle år har færdiggjort elektrificering mellem Roskilde og Holbæk, forventer DSB at forlænge strækningen for togene, så de få endestation i Holbæk.

DSB er ved at udfase de gamle ME-lokomotiver, der kører på diesel. De er ved at blive udskiftet med Vectron-lokomotiver på el, som ikke kan køre til Holbæk, som det er lige nu.

De nye ændringer i køreplanen kan allerede nu ses i Rejseplanen.

Presser på Udover et ønske om at øge antallet af togafgange fra Hedehusene, har vi her på redaktionen også skrevet om, at flere af togene på Hedehusene Station afgår fra spor 2 og 3 på midterperronen, hvor der ikke er elevator og ramper til for eksempel kørestole og barnevogne. På det punkt er der heller ikke nogen ændringer på vej, fortæller Tony Bispeskov.

- Det mest rimelige og ærlige svar er, at Banedanmark bestemmer hvilke spor togene kører på. Vi appellerer altid til, at de kører ind på de mest rigtige spor, for så får vi glade kunder. Når det så ikke sker, er det fordi Banedanmark har et puslespil, hvor brikkerne skal passe sammmen. Der er blandt andet godstogstrafik, som har højere prioritet end passagertrafikken. Men jeg garanterer for, at vi presse på i forhold til Banedanmark, siger Tony Bispeskov.

relaterede artikler

Efter sporarbejde og togbusser: Ny køreplan lover flere og hurtigere tog 07. oktober 2021 kl. 11:31