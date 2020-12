Ny køreplan: Flere S-tog på travl strækning

Flere S-tog fredag og lørdag

Der er også godt nyt for dem, der bruger S-toget i aften- og nattetimerne. Også her kommer der nemlig flere S-tog at vælge mellem, idet linje A, B og C vil køre hver 10. minut frem til klokken 21.00 fredag aften og frem til klokken 20.00 lørdag aften. Det er én time længere de to aftener end i dag.