Ny klimaplan er ambitiøs: Sådan skal målene nås

Med Klimaplan 2030 går Høje-Taastrup Kommune hele vejen med Paris-aftalen og Folketingets klimamål: CO2-udledningen skal reduceres med 50 procent i 2030 (sammenlignet med 2017), og det svarer til det nationale mål om at nedbringe CO2-udledningen med 70 procent sammenlignet med 1990.

Høje-Taastrup Kommune har allerede reduceret CO2-udledningen markant: I 2012-2019 er CO2-udledningen reduceret med 23 procent i hele kommunen og 44 procent for kommunens egne bygninger og transport. Samtidig har Høje-Taastrup Kommune fået 10.000 nye arbejdspladser og 2.500 nye borgere.

- Vi er nået rigtig langt med vores klimaindsats, og med den nye klimaplan skruer vi ekstra op for vores ambitiøse målsætninger. Høje-Taastrup Kommune vokser og er i vækst samtidig med, at vi udleder mindre CO2. Den udvikling skal vi fortsætte og forstærke, og vi vil nå de høje klimamål uden at give køb på vækst og udvikling, siger borgmester Michael Ziegler.