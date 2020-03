Folketinget vedtog torsdag en forlængelse af varigheden for sygemeldte og ledige i en A-kasse, og nu undersøger Høje-Taastrup Kommune, hvad man kan gøre for at undgå, at borgere bliver trukket i ydelse.

Ny hjælp på vej: - Ingen må komme i klemme i systemet

Derfor undersøger Høje-Taastrup i øjeblikket, hvad man kan gøre for at undgå, at borgere bliver trukket i ydelsen, hvis de af gode grunde ikke har mulighed for at leve op til krav forbundet med udbetaling af en kommunal ydelse. Det kan for eksempel være 225 timers-reglen (kravet om at have arbejdet i 225 timer inden for det seneste år for at kunne modtage fuld uddannelseshjælp eller kontanthjælp) eller kravet om fremmøde i forhold til børneydelse.