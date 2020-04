Byrådet i Høje-Taastrup har valgt at følge regeringens anbefaling og udskyder nu virksomhedernes betaling af 2. rate af dækningsafgiften, som er en kommunal skat på erhvervsejendomme. Foto: Kim Rasmussen

Ny hjælp: Lokale virksomheder kan vente med betalingen

Taastrup - 22. april 2020 kl. 11:23 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lokale virksomheder i Høje-Taastrup Kommune kan vente med at betale en del af den skat, den betaler for at bo i kommunen.

Det vedtog byrådet tirsdag aften, da politikerne besluttede at udskyde betalingen af 2. rate af den såkaldte dækningsafgift - en kommunal ejendomsskat for erhvervsejendomme, som i Høje-Taastrup Kommune er fastsat til 6,9 promille.

- Det her er en direkte håndsrækning til det lokale erhvervsliv, som sikrer, at de får flere penge mellem hænderne her og nu. For nogle virksomheder kan det betyde en stor forskel, om de skal betale dem nu eller kan vente, til der forhåbentlig er kommet lidt gang i hjulene igen, siger borgmester Michael Ziegler (K).

23,6 millioner kroner Dækningsafgiften opkræves to gange årligt, i januar og juli sammen med grundskyld, og i år udgør det samlede beløb 47,2 millioner kroner.

Virksomhederne har dog betalt 1. rate, så den udskudte opkrævning udgør i alt 23,6 millioner kroner.

Det er altså penge, som kommer til at mangle i kommunekassen i år, men det kan den godt klare, understreger Michael Ziegler.

- Kommunens likviditet er god lige nu, så vi kan godt klare at vente med at få pengene til næste år, hvis det kan hjælpe med at holde hånden under det lokale erhvervsliv, siger han og understreger, at beslutningen også er med til at sende et signal til virksomhederne om, at kommunen gerne vil hjælpe dem under coronakrisen.

Der er da også opbakning til beslutningen fra hele byrådet.

- Vi har jo aldrig været tilhængere af at fjerne dækningsafgiften, som andre har foreslået de senere år, men her så vi, at der var behov for at tage et initiativ, så vi er glade for, der er enighed om det, sagde Peter Faarbæk (S).

Ingen renter Den udskudte betaling vil blive fordelt i to lige store dele og vil blive opkrævet sammen med de to betalinger for 2021. Det betyder, at første del af den udskudte betaling skal betales den 1. december 2020.

Byrådet besluttede samtidig, at der ikke vil blive opkrævet renter i den udskudte periode.

Virksomhederne kan dog fortsat vælge at betale 2. rate af dækningsafgiften som planlagt, hvis de ønsker det.