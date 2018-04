41-årige Lars Klepsch sætter sig den 16. april i stolen som finansdirektør i Dansk Retursystem. PR-foto

Ny finansdirektør i Dansk Retursystem: Cirkulær økonomi er mere end en smuk tanke

Taastrup - 04. april 2018

41-årige Lars Klepsch sætter sig den 16. april i stolen som finansdirektør i Dansk Retursystem. Det sker i en tid, hvor Dansk Retursystem står over for store investeringer. Siden 2002 er markedet for engangsemballager steget voldsomt, antallet af tilmeldte emballager vokser år efter år, og virksomheden har gennemgået store forandringer. Det betyder blandt andet, at virksomheden står over for at skulle bygge en ny og større fabrik i Høje Taastrup.

»Dansk Retursystem står over for nogle meget interessante opgaver de kommende år i forhold til blandt andet et stort byggeprojekt, og det glæder jeg mig til at være med til,« siger Lars Klepsch, som desuden ser frem til at arbejde med at udvikle og optimere cirkulær økonomi i en virksomhed, som berører de fleste danskeres hverdag:

»Dansk Retursystem har et stærkt og tiltalende værdigrundlag, som jeg glæder mig til at blive en del af. Cirkulær økonomi er mere end en smuk tanke. Det er en langt mere helhedsorienteret måde at tænke på - og jeg er overbevist om, at flere og flere virksomheder vil bevæge sig i den retning og dermed se på hele værdikæden frem for udelukkende at profitmaksimere den kortsigtede produktindtjening i en traditionel forbrug og smid væk kultur.«

Lars Klepsch kommer med 11 års erfaring fra BEC. De sidste fem år som finansdirektør og har gennem sin karriere blandt andet arbejdet med økonomistyring inden for store investeringsprojekter.

»Lars Klepsch faglige kompetencer og erfaringer med f.eks. at udvikle professionelle styringsmodeller bliver vigtig for os med de store projekter, vi står over for i de kommende år. Jeg ser frem til, at Lars fra 16. april bliver en del virksomheden,« udtaler administrerende direktør i Dansk Retursystem Lars Krejberg Petersen.

Lars Klepsch er cand.merc.aud. fra Copenhagen Business School, hvor han også har taget en MBA. Udover 10 år i BEC har han arbejdet i Skanska og i RGS90 Nordic og har en baggrund som revisor.