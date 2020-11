Første spadestik til den nye fabrik. På billedet ses Leo G. Sørensen, projektchef hos Wicotec Kirkebjerg A/S, Lars Christrup, adm. direktør hos E. Klink A/S og Anette Storm direktør hos DS Flexhal. Foto: PR

Ny fabrik på vej: Her skal der bygges ventilationskanaler

Adm. direktør for E. Klink, Lars Christrup, forklarer flytningen med, at virksomheden er vokset fra sine lokaler i Skovlunde. Han forudser desuden betydelige synergier med moderselskabet:

- Over halvdelen af vores omsætning henter vi på opgaver, som vi løser sammen med Wicotec Kirkebjerg eller med deres ejer, Per Aarsleff A/S. Det er også planen, at vores administrative personale senere skal placeres i Wicotec Kirkebjergs nye hovedkontor, forklarer han til www.building-supply.dk.