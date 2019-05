Vicedirektør i Dansk Retursystem, Heidi Schütt Larsen, er udpeget til direktør med ansvar for området cirkulær økonomi. PR-foto

Send til din ven. X Artiklen: Ny direktør skal få juice og saft med i pantsystemet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny direktør skal få juice og saft med i pantsystemet

Taastrup - 06. maj 2019 kl. 09:18 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Dansk Retursystem har udpeget vicedirektør Heidi Schütt Larsen til direktør med ansvar for området cirkulær økonomi.

Virksomheden har siden sin grundlæggelse i 2000 konstant arbejdet på at forbedre sin drift ud fra cirkulære principper samt sikre en optimal genanvendelse af materialer. Nu er målet fuld cirkulær økonomisk drift.

Med udnævnelsen af Heidi Schütt Larsen til direktør med ansvar for området cirkulær økonomi, har Dansk Retursystem sat ord på det, der er virksomhedens DNA.

- Dansk Retursystem blev sat i verden for at indsamle og genanvende engangsemballager for miljøets skyld og var dermed cirkulær økonomi inden ordet nærmest fandtes. Derfor har vi også en erfaring med og viden om cirkulær økonomi og materialegenanvendelse, som ikke mange andre har. Vi har siden starten oparbejdet kernekompetencer inden for området, og vi bliver - og skal hele tiden blive - skarpere både på processerne, kvaliteten og effektiviteten, siger Heidi Schütt Larsen.

Heidi Schütt Larsens første store opgave er at få juice og saft med i pantsystemet. Det glæder hun sig til, for hun ved, at systemet fungerer, og dialogen med mange af de nye producenter og importører er også allerede i fuld gang. Og der er plads til de cirka 52 millioner ekstra flasker årligt:

- Vi har også netop taget spadestikket til en ny, højteknologisk fabrik, som ud over at løse et kapacitetsproblem også vil sikre yderligere optimering af materialerne, som sendes til genanvendelse, siger Heidi Schütt Larsen.

De seneste år er der kommet et større fokus på, hvad vi alle kan gøre for at efterlade så lille et aftryk på miljø og klima som muligt. Det mærker man også hos Dansk Retursystem.

- Vi oplever en stigende interesse fra forbrugerne for de klimamæssige gevinster ved at genanvende. Samtidig efterspørger producenterne genanvendt plastik, glas og aluminium og efterspørger viden om, hvordan de designer emballager, så de er lettere at genanvende og få retur, siger Heidi Schütt Larsen.

- Det er faktisk også sådan, at jo bedre emballagen er designet til at blive genanvendt igen og igen, f.eks. en gennemsigtig plastikflaske, des mere er materialet værd, og jo højere pris får vi for materialet. Og det kommer producenterne til gavn i form af lavere gebyrer. På den måde sikrer vi hele tiden en effektiv cirkulær økonomi i det danske pantsystem, der på en og samme tid gavner både klimaet, jordens ressourcebeholdning, producenternes forretning og selvfølgelig i sidste ende forbrugerne. Målet er fuld cirkulær drift.