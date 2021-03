37-årige Ingeborg Nordviken Kristiansen fra Norge er ny økonomidirektør i WSP Danmark, som har hovedsæde i Høje Taastrup. Foto: PR Foto: ORBICON

Send til din ven. X Artiklen: Ny direktør lægger ud med solidt regnskab Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny direktør lægger ud med solidt regnskab

Taastrup - 14. marts 2021 kl. 12:19 Kontakt redaktionen

WSP Danmark havde selv et stærkt kort på hånden, da der skulle findes en ny økonomidirektør. Efter kun et halvt år i virksomheden er 37-årige Ingeborg Kristiansen den 1. marts 2021 udnævnt til ny økonomidirektør. Som noget af det første har hun netop været med til at aflevere et meget positivt årsregnskab for virksomheden, og ordrebeholdningen er også solid.

- Jeg er ydmyg og stolt af min nye rolle i virksomheden og det ansvar jeg har fået. Jeg har haft en rigtig god start og er meget glad for, at det nye regnskab jeg lige har været med til at afslutte, ser så positivt ud. Det er et godt udgangspunkt for udvikling og for at styrke vores position, siger Ingeborg Nordviken Kristiansen.

Selvom hun kun har været kort tid i virksomheden, har administrerende direktør Per Christensen ikke været i tvivl om, at Ingeborg Nordviken Kristiansen var det rette valg. Hendes erfaring og faglige kompetencer kombineret med hendes målrettethed og lyst til dette næste skridt i karrieren gjorde beslutningen nem.

- Ingeborg har på kort tid taget et stort ansvar, og jeg ser meget frem til at stærkt samarbejde med hende i vores ledelsesteam. Jeg er stolt af at kunne rekruttere til en så vigtig post i egne rækker. Ingeborg har vist stærk faglighed, stor integritet og har allerede opbygget et solidt kendskab til forretningen, siger Per Christensen.

Fokus på digitalisering

Ingeborg Nordviken Kristiansen kommer fra stillinger i COWI og senest FLSmidth, og har opbygget stor indsigt i, hvordan Business Finance understøtter forretningen bedst muligt og går meget op i at inddrage brugerne og analysere deres behov. I FLSmidth stod hun blandt andet for at supportere hele deres digitaliseringsstrategi. En erfaring hun også får brug for i sin nye rolle som økonomidirektør.

- Jeg interesserer mig meget for, hvordan vi kan digitalisere og modernisere forretningen, så vi både letter arbejdsgange og styrker indsigten, siger Ingeborg Nordviken Kristiansen.

Et af de første store projekter hun kommer til at stå i spidsen for bliver udrulningen af virksomhedens nye ERP system, og kombinationen af forretningsindsigt, inddragelse, økonomisk ekspertise og digitalisering vil hun bruge til at gøre forretningsgangene nemmere og styrke virksomheden.

En bæredygtig forretning

Ingeborg Nordviken Kristiansen tænker langsigtet og ser derfor også WSP's stærke bæredygtighedsprofil som et plus.

- Jeg kan se, at mange er tiltrukket af at arbejde for en virksomhed som vores, og jeg ser en meget spændende udfordring i at styrke en bæredygtig bundlinje, hvor man i højere grad indregner klimabelastninger fra både virksomheden selv og de projekter, vi arbejder med, siger hun.

Ingeborg Nordviken Kristiansen bor på Frederiksberg med sin kæreste og to børn. Hun kommer oprindeligt fra Hamar i Norge og er uddannet cand.merc. fra Aarhus Universitet.