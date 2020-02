- Det er et privilegium at få mulighed for at udvikle og fremtidssikre velfærdsløsninger i tæt samspil med borgere og øvrige aktører, lyder det Anya Krogh Manghezi, der fra 1. april er ansat som ny direktør i Høje-Taastrup Kommune. Foto: PR

Ny direktør for det sociale område

- Jeg er stolt af, at vi kan tiltrække en så dygtig profil som Anya. Med hendes viden, ledererfaring og klare blik for udfordringer og muligheder på området, så vil hun helt sikkert gøre en forskel. Anya er ambitiøs, og så er hun drevet af at finde hele løsninger for og med borgerne. Derudover er hun bevidst om, at vi som kommune kun kan skabe resultater for borgerne i samarbejde med vores omverden - og hun er netop dygtig til at opdyrke og udvikle gode rammer for samarbejde, siger borgmester Michael Ziegler (K).