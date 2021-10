Forfatter Anne Lise Marstrand-Jørgensen kommer den 24. november til Taastrup og fortæller om middelalderdronningen Margrete 1. ud fra sin bog om dronningen. Oprindeligt var det meningen, at arrangementet skulle have foregået den 6. oktober, men nu er det udskudt til november.

Ny dato: Fortæller om middelalderdronningen Margrete 1.

Det er forfatter Anne Lise Marstrand-Jørgensen, der er engageret til at komme og fortælle om sin bog »Margrete 1« - et psykologisk drama om en af middelalderens mest betydningsfulde kvinder.

Da Valdemar dør uden at efterlade sig en søn, er der ingen indlysende tronfølger. På trods af interne stridigheder og truslen om krig udefra lykkes det Margrete at få valgt sin femårige søn til konge af Danmark.

Historien om Margrete 1 rækker ud over hendes samtid. Det er en roman om, hvordan en ung kvinde trodser rammerne for et kvindeliv i middelalderen og sætter sig for at bruge magten til at skabe fred.