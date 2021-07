Se billedserie Ved indvielsen af Børnehuset Rundageren kom Jungle Jim forbi og underholdt med vilde dyr fra Afrika. Foto: Høje-Taastrup Kommune Foto: HTK (BSA)

Ny daginstitution blev klar i lynfart

Taastrup - 02. juli 2021 kl. 11:21 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen

Det tog kun 2,5 måneder fra aftale til færdigt børnehus, da der skulle etableres en ny daginstitution i Hedehusene. Og det var tiltrængt: Tilflytningen af børnefamilier til den nye bydel Nærheden er gået hurtigere end forventet, og derfor er der stort behov for flere institutionspladser i området.

Når Læringshuset i Nærheden står færdigt, skal alle børnene og voksne flytte med over i de nye rammer. Det forventes at ske i efteråret. Snart - forventeligt til august - åbner også Børnehuset Rundageren i den anden halvdel af pavillonbygningen.

Åbningen af den integrerede institution blev markeret med en festlig indvielse onsdag, hvor forældrene blandt andet havde mulighed for at hilse på den kommende leder af Læringshusets daginstitution Nikolaj Rachdi Bührmann, som tiltræder 1. august.

For børnene var det Jungle Jim, der blev arrangementets trækplaster: Han ankom med et væld af vilde dyr fra Afrika og Asien - kæmpestore og lidt mindre tøjdyr - og med en kuffert fuld af tryllerier. Og så kunne han spille guitar og synge alle de kendte børnesange, som lokkede et par stykker på dansegulvet.

Svanemærket Daginstitutionen er den første børnehave i Høje-Taastrup Kommune, der svanemærkes. Certificeringen med Svanemærket betyder, at der er stillet skrappe krav i hele livscyklus, det vil sige til både materialer, byggeproces, brugsfase samt affalds- og recirkuleringsfase.

Det nye børnehus er opført som pavillonbyggeri på en del af Hedehusene Skoles idrætsplads, og der er også er ved blive anlagt og opført en stor legeplads til institutionen. Foto: Høje-Taastrup Kommune

- Vi havde ikke selv overvejet en løsning med et svanemærket byggeri, før Ajos bragte det på banen, men vi synes, det er en rigtig fin løsning, der ligger godt i tråd med kommunens øvrige grønne tiltag. Vi havde akut mangel på institutionspladser, da tilflytningen til Nærheden ganske enkelt er gået bedre, end vi havde regnet med. Det problem skulle løses her og nu, og vi kunne ikke vente et par år på, at der blev opført en institution på traditionel vis. Vi regner ikke med, at projektet skal skaleres op i størrelse, men vi er opmærksomme på, at vi har den mulighed med Ajos' løsning, siger Luna Kierkegaard, projektleder i Høje-Taastrup Kommune.

Pavillonløsningen efterlever samme krav, som var det et permanent byggeri, men det kan opføres langt hurtigere.

- Der gik under 2,5 måned, fra aftalen for Børnehuset Rundageren kom på plads, og til vi kunne aflevere det til Høje-Taastrup Kommune. Det er naturligvis langt hurtigere, end hvis det havde været et traditionelt byggeri, siger Carsten Bøgesø, afdelingschef for Pavilloner i Ajos a/s.

Trapper og elevator Børnehuset Rundageren er opført af Ajos a/s, og den er bygget af 32 moduler. Den er opført i to plan og giver 1.150 m2 institution til børn og personale. Bygningen har indvendige trapper og elevator, varmepumper til energivenlig opvarmning og vandbåren gulvvarme, så det er behageligt for børn og personale at opholde sig på gulvet, forklarer Carsten Bøgesø, afdelingschef for Pavilloner i Ajos a/s.

Derudover har den nye institution gode personalefaciliteter, eget vaskeri, et anretter-køkken, garderober til både børn og personale, moderne puslefaciliteter, børnetoiletter, berøringsfrie armaturer m.m. Ajos' pavillonløsning gør det desuden nemt at udvide bygningen med flere moduler, eller reducere det i størrelse, hvis der skulle blive behov for det.

