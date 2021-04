Åbningen af den kommende daginstitution i Læringshus Nærheden er blevet udskudt til efteråret, fordi byggeriet et forsinket. Men der mangler mange institutionspladser i området, og derfor åbner institutionen nu allerede den 1. juni i en moderne pavillon ved Hedehusene Skole. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Ny daginstitution åbner i midlertidige rammer

Taastrup - 06. april 2021 kl. 06:02 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen

Tilflytningen til den nye bydel Nærheden i Hedehusene har vist sig at gå hurtigere end forventet, og flere børnefamilier end ventet er flyttet til område. Det er gode nyheder for kommunen, men det har også sat daginstitutionsområdet under pres, fordi der mangler pladser i den vestlige del af kommunen.

Derfor besluttede politikerne i Høje-Taastrup på seneste byrådsmøde en række midlertidige løsninger, som skulle ordne problemet, men de er nu blevet lavet lidt om. I stedet for en midlertidig pavillon-løsning på byggepladsen i Nærheden, åbner den kommende daginstitution i Læringshuset i en midlertidig pavillon ved Hedehusene Skole - væk fra byggepladsens larm og uro.

Den slår dørene op den 1. juni, og herfra vil børn og voksne i efteråret flytte samlet ind i de nye rammer i Læringshuset Nærheden.

Starter i små grupper Allerede fra 1. maj tilbyder Høje-Taastrup Kommune dog at optage en mindre gruppe vuggestuebørn. De vil i den første tid få gode rammer i Dagplejens Gæstehus på Bomager 14 i Hedehusene, hvor de lærer deres nye voksne og deres nye kammerater at kende.

Børnene skal have en god indkøring, og derfor starter de drypvist i små grupper: Vuggestuebørnene kan begynde nogle få ad gangen fra 1. maj og fremover, og børnehavebørn kan begynde nogle få ad gangen fra 1. juni og fremover.

Med placeringen på Hedehusene Skole får pavillonen en central beliggenhed i Hedehusene, tæt på både Nærheden og områdets grønne oaser og tæt på blandt andet Byparken i Hedehusene - ligesom Læringshuset.

Børnene skal opleve verden Den nye daginstitution i Læringshuset vil på sigt være normeret til 50 vuggestuebørn og 100 børnehavebørn, og den skal skabe rammerne for fremtidens pædagogik.

I Læringshuset er der forskellige tematiserede rum og værksteder, for eksempel 'Læseskoven', 'Maker Space', 'Byen' og 'Scenen', som danner rammen for børnenes lege og læringsforløb. Her lader de voksne sig inspirere af det, som børnene leger og er optagede af, og de hjælper børnene til at udfolde deres ideer. Og bliver de små trætte undervejs, er der plads til et hvil i en af husets mange små 'Huler' og 'Reder'.

- Barnet skal opleve verden med alle sanser og gøre sig autentiske erfaringer, som at dufte træet på høvlebænken og mærke malingen tørre på fingrene. Det er den slags erfaringer med verden, der sætter spor i det levede liv. Når vi går i dybden med en idé over længere tid, hjælper vi børnene med at bringe deres viden fra i går i spil i morgendagens aktiviteter. Børnene får dermed mulighed for selv at bygge ovenpå, byde ind og føle sig kompetente, mens de prøver nye idéer af, forklarer Kurt Scheelsbeck (K), der formand for Institutions- og Skoleudvalget i Høje-Taastrup Kommune.

Mere end et dagtilbud Læringshuset vil som bekendt også rumme en skole med maker spaces, laboratorier og idrætsfaciliteter. Der arbejdes projektorienteret på tværs af dagtilbud og skole, som led i at understøtte overgangen til 0. klasse. Projekterne tager altid udgangspunkt i børnenes naturlige virkelyst, deres nysgerrighed efter at lære og deres trang til at udfolde sig.

Skønt Læringshuset rummer mange muligheder i sig selv, er samspillet med lokalmiljøet en væsentlig faktor for livet i Læringshus Nærheden, lyder det fra Høje-Taastrup Kommune. Udover naturområder med mulighed for at fiske, benytte et af områdets bålhuse med mere, så er bydelen også i tæt kontakt med Hedehusenes villakvarterer og butiksliv.

Desuden rummer bydelen Nærheden også tre kvarterhuse, der fungerer som moderne forsamlingshuse for bydelens borgere med både fælleskøkkener og værksteder af forskellig art.

I Læringshus Nærheden kan børnenes leg i 'Byens' legekøkken for eksempel udvikle sig til en tur til byens rigtige bager, hvor børnene ser, hvordan bagerkunderne betjenes og brødene bages i bagerbutikken. Hjemme i Læringshuset kan de efterfølgende bage efter opskrifter og øve replikker, så alt er klart til den store bagerbutik-leg. Her kan forældre komme og købe nybagt brød og kager med mønter eller betalingskort lavet i maker space.

Venteliste åbner 9. april Hvis du ønsker at skrive dit barn på ventelisten til den nye institution, kan du gøre det fra fredag den 9. april klokken 10.00 via den digitale pladsanvisning.

Pladserne vil herefter blive tilbudt efter anciennitet på ventelisten - hold øje med brev i e-boks.

