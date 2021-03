Ny bydel: Nu skydes salget af andelsboliger i gang

- I udarbejdelsen af projektet har det været vigtigt for os at tænke plads til både forskellighed og fællesskab. Vi vil gerne henvende os bredt, og TNT Arkitekter har tegnet et gennemtænkt projekt, hvor de mange fællesfaciliteter og boligernes indretning skaber gode rammer for børnefamilier, såvel som for unge og ældre uden børn. Vi ser et stort potentiale i området, som vi mener, tilbyder alt, hvad man kan drømme om for et nemt og godt hverdagsliv på tværs af alder og livsfaser, siger Robin Feddern, adm. direktør i AG Gruppen.