Se billedserie Forfatter Henriette Hesselholdt fra Marbjerg er aktuel med sin tredje bog i fantasy-serien Gudernes Krig. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Ny bog, succesfuldt event og endnu en bog på vej Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny bog, succesfuldt event og endnu en bog på vej

Taastrup - 25. oktober 2020 kl. 09:58 Kontakt redaktionen

Den lokale forfatter Henriette Hesselholdt, der bor Marbjerg er klar med tredje bog i fantasy-serien Gudernes Krig efter debuten i september sidste år.

Tredje bog hedder Sjæleoffer, og den skulle have været præsenteret for første gang på Fantasyfestivalen i Esbjerg, som er landets største event for fantasylitteratur.

Men som så meget andet måtte Fantasyfestivalen aflyse den fysiske fest grundet covid-19, og så stod forfatteren uden rammer for en udgivelsesfest.

Samtidig rullede en ny bevægelse over de sociale medier. Hvad der startede med den observation af, at danskskrevet fantasy er voldsomt underrepræsenteret hos boghandlerne, og ofte kun bliver fremvist på den blandede hylde med »børne- og ungdomsbøger«, blev hurtigt til hashtagget #meredanskfantasy.

Bølgen væltede over Instagram i slutningen af juli, hvor forfattere, bloggere og læseheste delte deres kærlighed til litteratur skrevet på dansk.

Bevægelsen nåede helt til den store boghandler på Fisketorvet, Bog & Idé, der straks tog initiativ til at bestille danskskrevet fantasy hjem fra de danske forlag.

Det førte til et signeringsevent hos bogforretningen, hvor Henriette Hesselholdt og forfatterkollegaerne Julie Midtgaard og Line Wenzel også deltog.

Forfatterne skulle alle tre have holdt en samlet udgivelsesfest for hver deres tredje bog i de respektive serier på den aflyste Fantasyfestival, så de besluttede at tage opgaven i egen hånd

Det blev en kæmpe succes med lang kø og fantasyentusiaster helt fra Aalborg kom forbi.

Der var afsat en hel time, men køen voksede og efter to timer fik de sidste læsere deres signering

- Det er en kæmpe oplevelse for en ellers ny forfatter, der til dagligt sidder og skriver i en lille landsby. At folk skulle stå i kø for at købe min nyeste bog havde jeg ikke drømt om, da jeg udkom med min debut sidste år, siger Henriette Hesselholdt.

Hun er ved at planlægge detaljerne i fjerde og sidste bog i sin serie, Gudernes krig, der skal udkomme i løbet af 2021.

Sjæleoffer er udkommet hos forlaget Tellerup.

relaterede artikler

Lokal forfatter klar med debutbog 07. september 2019 kl. 11:37