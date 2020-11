Ny bog stiller skarpt på legendarisk Zoo-dyrlæge

Men bogens underholdende historier om den legendariske dyrlæge indeholder et større afsnit om opvæksten i Baldersbrønde - på gården Annasminde, som i dag er forvandlet til en del af et motorvejssystem, skoletiden på først Centralskolen på Roskildevej i Hedehusene, siden mellemskolen på Taastrup Borger- og Realskole, og efterfølgende Roskilde Katedralskole, hvor Erik Eriksen blev student i 1951.

Bedøvede med pusterør Fortællingerne omfatter selvfølgelig også dyrlægestudiet på Landbohøjskolen, den første tid som dyrlæge i landpraksis og siden årene på Ambulatorisk Klinik, Landbohøjskolen, og Zoologisk Have.

I 1959 blev Erik Eriksen ansat ved Landbohøjskolens udkørende praksis »Ambulatorisk klinik«, som blandt klienterne talte Zoologisk Have, og det blev definerende for hans karriere.

Sammen med sin kollega Jørgen Falmer Hansen udviklede og afprøvede Eriksen pusterør og injektionsgeværer, og Eriksen var en af pionererne inden for udviklingen af bedøvelsesprotokoller til vilde dyr.

Igennem mange år var Eriksen reelt den eneste dyrlæge i Skandinavien, som turde binde an med giraffer, løver og elefanter, og han kørte landet tyndt med medicin, gevær og tovværk i bagagerummet.

I 1982 blev Eriksen fastansat i Zoologisk Have, og her arbejdede han utrætteligt med dyrlægearbejde og foderplanlægning frem til sin pensionering i 2002.

Farverige anekdoter Anekdoterne og legenderne om Eriksen er mange og farverige. Dem har Mads Bertelsen, der er dyrlæge i Zoologisk Have, tidligere beskrevet i et mindeord om Erik Eriksen efter hans død i oktober 2019.

»Så var der dengang en bjørn, der blev holdt i bur på Amager, undslap og sad på tagryggen, da dyrlægen blev tilkaldt. Det var ved at blive mørkt, og Eriksen var bekymret for, at bjørnen - hvis han bedøvede den med en pil - ville løbe væk i mørket. I stedet tog han en kost og en stige, klatrede op på taget og jog bjørnen tilbage i sit bur«, skrev Mads Bertelsen om Erik Eriksens bedrifter.