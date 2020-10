Ny bestyrelse valgt: Ser frem til grøn omstilling og nyt datacenter

- Vi glæder os over den nye klimaaftale i Folketinget, der gør det langt nemmere at udnytte overskudsvarme og et ønske om at udfase olie- og gasfyr. Lokalt ser vi frem til, at et større datacenter vil lokalisere sig i Høje-Taastrup Kommune. Overskudsvarmen herfra vil blive en værdifuld varmekilde for fjernvarmen. Ligeledes er vi snart klar til at kunne tilbyde fjernvarme i kommunens naturgasområder. Begge ting er vigtige skridt i den grønne omstilling, siger Nils Olsen, der netop er blevet genvalgt som formand for Høje-Taastrup Fjernvarme på generalforsamlingen.