Ny beredskabsplan godkendt - men ikke uden sværdslag

Taastrup - 02. februar 2018 kl. 11:41 Af Stina Felby Egerup

- Træk håndbremsen, så længe vi stadig har vores beredskab intakt, og lad os undersøge sagen nærmere.

Sådan lød opfordringen fra Socialdemokraterne, da byrådet i Høje-Taastrup tirsdag aften skulle godkende den såkaldte Risikobaserede Beredskabsplan for Østsjællands Beredskab, skriver DAGBLADET Roskilde.

Planen kan blandt andet betyde, at der bliver en mindre førsteudrykning fra brandstationen i Taastrup - altså at der rykker færre brandmænd ud til eksempelvis brande og trafikuheld. Den kan ligeledes betyde, at brandfolk fra Greve og Roskilde skal rykke ud til brande i Taastrup og Hedehusene, hvilket kan betyde en længere responstid.

Og planen vil medføre store forringelser for borgerne i Høje-Taastrup Kommune, lød det fra Hugo Hammel (S) på tirsdagens byrådsmøde.

- Hvor man før prioriterede højt at være hurtigst muligt fremme ved en given hændelse med en »slagkraftig« styrke, så bliver ambitionen fremover blot at opfylde de lovbestemte minimumskrav til ankomsttid med så få resurser som muligt. Det er vores borgere, som bliver svigtet, sagde Hugo Hammel og opfordrede byrådet til at afvise planen, så man kunne undersøge det hele nærmere.

Borgmester Michael Ziegler (K), der ved årsskiftet blev næstformand for Østsjællands Beredskab, understregede til gengæld, at den nye plan blot er en minimumsstandard, som beredskabet aldrig må gå under. Man har til gengæld lov til at lave et stærkere beredskab, og derfor blev det i Økonomiudvalget besluttet at godkende planen med en opfordring til beredskabskommissionen i Østsjællands Beredskab om at undersøge to ting:

For det første vil man have undersøgt muligheden for, at der i område 2 - det er Høje-Taastrup, Ishøj, Vallensbæk og Greve - er otte brandfolk i beredskab hele døgnet - i modsætningen til beredskabsplanen, der lægger op til otte brandfolk i dagtimerne og seks brandfolk i nattetimerne.

For det andet vil man have undersøgt forskellige scenarier med henblik på at opnå det stærkest mulige beredskab i område 2, og i denne sammenhæng skal man afdække mulighederne for fortsat at have følgekøretøj (for eksempel tankvogn, drejestige eller miljøvogn) med i førsteudrykningen.

- Jeg synes, faktisk, de tilføjelser er vigtige, for her sender vi som byråd et klart signal til Beredskabskommissionen om, at vi godt kunne tænke os, at der blev arbejdet med de to dele. Det er ikke mejslet i granit, at det er noget, vi selv skal betale penge for - det vil vise sig, sagde Michael Ziegler og tilføjede, at man altid kan lave tilkøb, men at de i så fald ville være klogt at gøre det i samarbejde med andre kommuner.

Beredskabsplanen blev således godkendt af byrådet med et flertal bestående af De Konservative, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Lokallisten, mens Socialdemokraterne og Enhedslisten stemte imod.