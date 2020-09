Se billedserie Borgmester Michael Ziegler (K) har allerede været ude og prøve en af oplevelserne fra den nye app. Han har været et smut i Hakkemosen, hvor den glemte kæmpe Teddy Venlig er. Foto: Høje-Taastrup Kommune

Send til din ven. X Artiklen: Ny app skal gøre oplevelser mere synlige Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny app skal gøre oplevelser mere synlige

Taastrup - 29. september 2020 kl. 16:37 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen

Nyheder om Høje-Taastrup samt oplevelser og events i kommunen er nu blevet samlet i en ny app, som Høje-Taastrup har udviklet og udgivet.

App'en hedder »Oplev HTK« og skal give borgerne i kommunen et overblik over det, der foregår, om så det er nyheder eller konkrete events - eller om det er en guide til de øvrige oplevelser.

Borgmester Michael Ziegler (K) har allerede haft app'en i hånden, og han er glad for det færdige resultat.

- Jeg synes, den er ret vellykket, fordi man kan være på farten, og så få lyst til et eller andet. I app'en kan man så se, hvor der sker noget, eller hvor der er noget natur, siger borgmesteren og fortæller, hvorfor Høje-Taastrup Kommune har investeret i udviklingen af app'en.

- Det har vi gjort for at synliggøre de mange oplevelser, der er i vores kommune. Med app'en bliver det lettilgængeligt at se, hvad der foregår, og det er en god mulighed for at holde sig opdateret.

Der er ikke sat en konkret målsætning for, hvor mange der skal downloade appen.

- Vi bliver da skuffede, hvis den ikke bliver downloadet, men det vigtigste er, at dem, der downloader den, også bruger den. Men der er ikke et mål om, hvor mange der skal hente den, siger Michael Ziegler.

Pengene værd Det er den lokale virksomhed I&D Design og Web, der har været med til at udvikle app'en, der har kostet cirka 100.000 kroner at udvikle.

Borgmesteren synes, det er et fuldt ud værdigt formål at bruge penge på en app'en.

- Vi bruger jo også tid og penge på andre måder at kommunikere til borgerne på. Nu synliggøre vi på en lettilgængelig måde over for borgerne, hvad der sker af spændende ting, og det synes jeg er et værdigt kommunalt formål. Det er jo også fjollet at investere i natur og grønne område, hvis ikke vi samtidig fortæller, at de er der, siger Michael Ziegler.

Det har ikke været bevidst, at det var en lokal virksomhed, der skulle udvikle app'en.

- Hvis man vil have sådan en opgave, så skal man være bedst og billigst, og så er det ikke vigtigt, hvor man er. Men som borgmester kan jeg da godt være ekstra glad for, at det er en lokal virksomhed, der har lavet den, siger Michael Ziegler.

Den nye app »Oplev HTK« kan hentes i App Store og Android allerede nu.

Via appen kan man selv taste arrangementer ind på www.kultunaut.dk, og app'en trækker så arrangementer i Høje-Taastrup Kommune herfra.