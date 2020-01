Ny app sikrer god introduktion af nye sundhedsmedarbejdere, minimerer risikoen for fejl og gør det lettere at fastholde medarbejdere. Det oplever sundhedsmedarbejderne Vanessa Bagge og Kamilla Hyldekrog. Foto: Privat

Send til din ven. X Artiklen: Ny app skal fastholde medarbejdere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny app skal fastholde medarbejdere

Taastrup - 15. januar 2020 kl. 11:26 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I en tid med rift om sundhedspersonale har Høje-Taastrup som den første kommune i Danmark indført en ny introduktionsapp på alle plejecentre, og på grund af de gode resultater bliver den nu også udbredt til hjemmesygeplejen fra januar.

Introduktionsapp'en hedder Champ og er et led i Høje-Taastrup Kommunes Onboarding program - altså indsatsen med at få nye medarbejdere godt ombord. Både ledere, medarbejdere og tillidsrepræsentanter er begejstrede for den nye måde at introducere medarbejdere på.

Hurtigere ind i opgaverne Social- og sundhedsassistent Kamilla Hyldekrog har været med til at introducere nye medarbejdere på Baldersbo Plejecenter ved hjælp af den nye app. Hun oplever, at de nye medarbejdere er kommet hurtigere ind i opgaverne i forhold til tidligere.

- Det er meget nemmere og mere overskueligt end den klassiske introduktion, hvor man får udleveret et papir. Du kommer rundt om det hele, og du ved hele tiden, hvor langt du er nået i introduktionen. Som ny får du hurtigt et fagligt overblik. Du ved altid, hvem du kan spørge. Det er et rigtig godt opslagsværk, og det giver derfor en tryghed som ny medarbejder, fortæller Kamilla Hyldekrog.

En god start er afgørende En god introduktion af medarbejdere er afgørende for, at de nye medarbejdere kommer godt fra start.

- Vi kan se, at det minimerer risikoen for fejl. Vi sikrer en mere effektiv jobstart - og vi har også som ledere et langt bedre overblik over introduktionen - det er lettere at uddelegere opgaver - og så vi sikrer os, at vores nye medarbejdere er klædt bedst muligt på til opgaverne. Det vigtigste er dog, at vores nye medarbejdere får en god start og oplever, at de hurtigt kan få deres kompetencer i spil, siger Ulla Dedenroth, centerleder på Baldersbo Plejecenter i Høje-Taastrup Kommune.

Skræddersyet introduktion

Ledere og medarbejderne lægger selv den information ind i app'en, som de vurderer er relevant i introduktionen på netop deres arbejdsplads. Det giver ejerskab hos både ledere og medarbejderne og sikrer samtidig en ens introduktion, så alle får samme oplysninger med fra start. Derudover er det lettere for nye medarbejdere at tage ansvar for egen introduktion.

Social- og sundhedsassistent Vanessa Bagge, som også er arbejdsmiljørepræsentant, fortæller: - Jeg er meget begejstret. Jeg har været med til at lægge informationer i vores app' og blev overrasket over, hvor meget man egentlig skal huske. App'en er meget bedre end det tidligere introduktionspapir, der ofte blev væk.

Efterspørgsel efter app'en Der er stor rift om sundhedsmedarbejdere i Danmark, og kommunerne kæmper med at rekruttere især social- og sundhedsassistenter og hjemmesygeplejersker. I en indsats for at stå stærkere på området viste en rundspørge blandt sundhedsmedarbejderne i Høje-Taastrup Kommune, at der var efterspørgsel på en bedre introduktion.

- Den første tid som nyansat er skrøbelig. Du vil gerne gøre det så godt, men du skal jo vide, hvad du skal gøre. Det er vigtigt, at vi tager bedst muligt imod nye medarbejdere, og at vores nye kolleger falder godt til. Og det hjælper app'en til, fastslår Vanessa Bagge.