Se billedserie Miljøminister Lea Wermelin (S) prøvede den nye app på nogle af varerne i Kvickly Taastrup. Foto: Kenn Thomsen

Ny app kan afsløre skadelig kemi

Taastrup - 17. januar 2020 kl. 20:17

Torsdag eftermiddag var miljøminister Lea Wermelin og formand for Forbrugerrådet Tænk, Anja Philip, taget en tur i Kvickly i Taastrup for at slå på tromme for et nyt program til mobiltelefonen.

Den lille app »Tjek Kemien« er nemlig en lille sladrehank, når det kommer til kemi i de produkter, vi køber.

Du kan eksempelvis scanne stregkoden på din datters bamse, og så vil firmaet inden for 45 dage svare dig, om der er skadelige kemikalier i produktet.

- Vi mener, at denne app er den hidtil bedste mulighed for at kunne få den vigtige viden om skadelige kemikalier i de produkter, vi omgiver os med, siger Anja Philip, der er formand i Forbrugerrådet Tænk.

Et vigtigt fremskridt I alt 13 lande har fået den opdaterede app. Og jo flere, der bruger den, jo bedre.

For når en virksomhed har svaret, så vil deres svar ligge tilgængeligt for alle i app'en, og der vil på den måde blive opbygget en database over indholdet af skadelig kemi i produkter som for eksempel møbler, elektronik, tøj eller legetøj.

- Det er et vigtigt fremskridt, at europæiske forbrugere på den måde nu kan hjælpe hinanden på tværs af grænserne, da mange af de samme produkter jo handles i flere lande, lyder det fra Anja Philip.

Virksomheder på banen I Forbrugerrådet Tænk så de gerne, at det ikke var op til forbrugerne selv at have besværet med at indhente information om skadelige kemikalier - men at virksomhederne i stedet sørgede for at levere al informationen om deres produkter.

- Vi har skam udviklet værktøjet til, at virksomhederne kan gøre lige netop det! Det ville være fantastisk, hvis alle virksomheder leverede alle informationerne om produkterne ind til databasen. Det er vores håb på sigt. Det er desværre bare ikke realistisk her fra starten af, siger Anja Philip.

Til hele Europa Appens formål er derfor at samle en database med virksomhedernes svar fra hele Europa.

Det er Miljøstyrelsen og Forbrugerrådet Tænk står sammen med myndighederne i 12 andre lande i Europa bag appen »Tjek Kemien«.

- Men appen giver alle miljøbevidste forbrugere en mulighed for at bidrage til den grønne omstilling og sende et signal til industrien, siger miljøminister Lea Wermelin (S) i en pressemeddelelse.

Appen vil være tilgængelig for 500 millioner forbrugere i Europa.