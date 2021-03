Se billedserie Direktør for Høje Taastrup C, Lars Bloch (tv), og borgmester Michael Ziegler er glade for, at der efter et langt tilløb nu er indgået en parkeringsaftale om brugen af Danske Banks muslingeformede parkeringsplads i Høje Taastrup C. Foto: Kenn Thomsen

Ny aftale sikrer 1.000 p-pladser i ny bydel

Taastrup - 10. marts 2021 kl. 09:02 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen

Det bør ikke blive et problem at finde en parkeringsplads for de kommende beboere i den nye bydel Høje Taastrup C. Ikke efter, at arealudviklingsselskabet bag bydelen har indgået en ny aftale med Danske Bank, som sikrer, at beboerne i bydelen kan benytte bankens 1.000 parkeringspladser ved Postgade uden for normal arbejdstid - det vil sige på hverdage mellem klokken 15.00 og 8.30 næste dag samt på helligdage og i weekenden fra fredag klokken 15 til mandag klokken 8.30.

- Vi skal nu have de sidste detaljer på plads, men ideen er, at beboerne skal betale en billig beboerlicens for at parkere på pladsen. Dertil forventer vi, at der kommer et system, så man kan købe gæsteparkering, eksempelvis via en app, hvis man som beboer har gæster på besøg, siger Lars Bloch, direktør i Høje Taastrup C.

Med sin centrale beliggenhed i Postgade er parkeringspladserne i kort gåafstand til boligerne i den nye bydel.

Den ekstra adgang til parkering skal lægges til de 875 parkeringspladser, som et kommende p-hus kommer til at rumme. Derudover vil flere af de kommende bebyggelser enten få egen parkeringskælder eller parkering på terræn. Der vil således samlet blive op til 2.180 parkeringspladser til rådighed for de cirka 1.480 nye boliger i Høje Taastrup C.

Aftale kan udvides I første omgang gælder aftalen med Danske Bank for 500 ekstra parkeringspladser. Når der er indhøstet erfaringer, er det planen at udvide aftalen til at gælde det dobbelte antal, altså 1.000 parkeringspladser.

- Det har stået meget højt på vores liste at få lavet denne p-aftale, fordi den er med til at gøre den kommende bydel endnu mere attraktiv at bo i. Høje Taastrup C bliver en bydel, hvor man i forvejen altid er i gå- og cykelafstand til både offentlig transport, indkøb og fritidsaktiviteter. Den nye aftale imødekommer derfor især behovene i den gruppe af beboere, som har brug for at køre i bil på arbejde. Vi har nu sikret, at de trygt kan vende tilbage efter en lang arbejdsdag uden at skulle spilde deres kostbare tid på at finde parkering, siger borgmester Michael Ziegler (K), der også er formand for Arealudviklingsselskabet Høje Taastrup C.

- Nu udnytter vi, at erhvervsparkering normalt kun benyttes i dagtimerne på hverdage, mens beboerne har behov for parkering udenfor normal arbejdstid og i weekenderne. Jeg glæder mig over, at vi på denne måde kan skabe merværdi og dobbeltudnytte de parkeringspladser, der er i området i forvejen, så vi undgår at skabe store nye parkeringsarealer, som kommer til at ligge øde hen mange timer i døgnet - som vi kender fra den gule by, siger Michael Ziegler.

Det er den store muslingeformede parkeringsplads her, der er ejet af Dansk Bank, og som der nu er indgået aftale om, at beboerne i Høje Taastrup C kan benytte i fremtiden.

Danske Bank er også glad for at kunne medvirke til at hjælpe den nye bydel:

- Vi vil gerne gøre en positiv forskel lokalt. Det ser vi som en del af vores samfundsansvar. Denne aftale vil forhåbentlig bidrage til den nye bydels bæredygtige afsæt og gøre livet nemmere for de kommende beboere, siger Morten Reuber Nielsen, chef for ejendomsstrategi og projekter i Danske Bank.

Vil have delebiler Foruden at have skaffet de ekstra 1.000 parkeringspladser arbejder Arealudviklingsselskabets adm. direktør Lars Bloch i disse uger på at etablere en delebilsordning for de kommende beboere i Høje Taastrup C.

- I Arealudviklingsselskabet ønsker vi at skabe de bedst mulige forhold for beboerne i Høje Taastrup C, både hvad angår social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed - og en delebilsordning er oplagt løsning på netop det, samtidig med at det kan nedbringe behovet for p-pladser i bydelen, siger Lars Bloch.

De første beboere forventes at flytte ind i Høje Taastrup C i 2022.

Den nye bydel kommer til at rumme knap 1500 nye boliger og en 42.000 kvadratmeter stor bypark med verdens længste skatepark.

