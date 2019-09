Se billedserie Red Barnet Ungdom arbejder for at forbedre børn og unges vilkår i Danmark. Foto: Thomas Arnbo Foto: Thomas Arnbo

Nu kan sårbare børn få en frivillig ung som rollemodel

Taastrup - 13. september 2019

Eventyr i skoven, pandekagebagning eller en dukkert i svømmehallen er nogle af de aktiviteter, som en række børn i Høje-Taastrup kan se frem til, når de får en ung rollemodel via Red Barnet Ungdoms projekt »Barnets Ven«, som netop er kommet til kommunen. I projektet mødes en ung frivillig to gange om måneden med et sårbart barn, så barnet får en pause i hverdagen.

- Det er op til barnet og den frivillige at vurdere, hvad de har lyst til at lave sammen, når de mødes. Det vigtigste er, at barnet danner en stabil og tryg relation med den frivillige, og at både barnet og den frivillige hygger sig og får gode oplevelser sammen, siger Astrid Engberg, generalsekretær i Red Barnet Ungdom.

Børnene i projektet vil være mellem 6 og 12 år og modsat mange andre lignende projekter, er det kun unge under 30, som kan være frivillige i Barnets Ven. Den frivillige rollemodel støtter det sårbare barn, og giver det en pause i hverdagen, og hvis der er brug for det, så hjælper den frivillige med at opbygge barnets selvtillid og selvværd.

Når et barn møder en rollemodel, som stadig er ung, vil det være lettere for barnet at identificere sig med personen, vurderer Red Barnet Ungdom.

Børnene, som de frivillige nu skal til at være rollemodeller for, kan være børn, der bor i et socialt udsat boligområde og mangler tilknytning til det lokale fritids-og foreningsliv, børn af en enlig forælder eller børn, der kommer fra familier med få ressourcer i hjemmet og derfor oplever økonomiske begrænsninger. Fælles for børnene er, at de er udfordret af sociale eller emotionelle problemer.

Projektet har eksisteret i en række kommuner fordelt over hele landet siden 2005, og alene siden 2015 har over 1000 børn landet over gennemgået et rollemodelforløb med en af Red Barnet Ungdoms frivillige.

- Vi har årelang erfaring med »Barnets Ven«. Det er tydeligt, at de børnene i projektet har gavn af at få en ung rollemodel. Børnene lærer ofte at stole mere på sig selv, og så kan det være rart for et sårbart barn at vide, at det har et lyttende øre og en støttende hånd, som er en fast del af hans eller hendes hverdag. Det kan virkelig gøre en verden til forskel i et sårbart barns liv, siger Astrid Engberg.

I Høje-Taastrup er det kommunen, der støtter projektet økonomisk. Det er kommunens sagsbehandlere, familierådgivere, socialrådgivere eller en anden socialfaglig kommunal medarbejder, som henviser børnene til »Barnets Ven«, mens Red Barnet Ungdom uddanner de frivillige, så de er klædt på til opgaven.

I første omgang skal ti børn i Høje-Taastrup have en frivillig rollemodel via Barnets Ven.