Nu kan man søge støtte hos handicapfond

Høje-Taastrup Handicap Fond gør opmærksom på, at fonden igen i år uddeler legater til handicappede og kronisk syge borgere med bopæl i Høje-Taastrup Kommune.

For at komme i betragtning til et legat, må man ikke kunne modtage støtte til det pågældende formål fra det offentlige.