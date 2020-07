John Bilenberg, leder af gældsrådgivning på Café Paraplyen og Kim Truesen, leder af Café Paraplyen kan igen tage imod borgere, der har brug for anonym gældsrådgivning. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Nu kan man igen få gældsrådgivning

Taastrup - 21. juli 2020 kl. 11:37 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nu er det igen muligt at komme til et personligt møde i Café Paraplyen i Taastrup og få hjælp til sin økonomi, for Café Paraplyens gældsrådgivning er startet op igen efter corona-nedlukningen.

I nogle måneder har det kun været muligt at få hjælp på telefon. Men de fleste foretrækker at komme til en personlig snak, fortæller John Bilenberg, tovholder på gældsrådgivningen.

- Det, mange ofte ønsker rådgivning om, er de såkaldte kviklån, hvor renterne indtil nu har været urimelig høje. Faktisk kunne renterne godt være flere hundrede procent. Ja faktisk op til 900 procent. Det har Folketinget heldigvis sat en stopper for, så fra 1. juli i år må en udlåner kun tage op til 35 procent i omkostninger, siger John Bilenberg.

Med den nye lovgivning indføres også et markedsføringsforbud, der betyder, at virksomheder, der udbyder lån med en ÅOP (Årlige omkostninger i procent) over 25 procent ikke må markedsføre forbrugslån overhovedet.

Dermed bliver det forbudt at reklamere for de dyre kviklån i blandt andet busser og tog. Desuden indføres et forbud mod markedsføring af kviklån på TV i sammenhæng med spil og gambling.

John Bilenberg oplyser, at gældsrådgivningen i mange tilfælde har god mulighed for at hjælpe borgerne.

Rådgivningen har åbent hver anden onsdag fra kl. 16 til kl. 18. Man skal aftale tid på telefon: 4223 8508