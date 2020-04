Nu kan man igen bliver viet på rådhuset

Høje-Taastrup Kommune begynder så småt at genåbne flere offentlige funktioner.

En af dem er, at man fra midten af uge 18 igen vil kunne blive viet på rådhuset.

- Det har næsten været lukket helt ned den seneste tid, hvor man kun har kunnet blive viet under særlige omstændigheder og med en række forholdsregler. Der vil stadig være en række begrænsninger for vielserne, blandt andte hvad angår antallet af gæster. Men fra midten af næste uge vil det altså igen blive muligt at blive viet på rådhuset, siger Michael Ziegler.