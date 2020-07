Det er på Langesøparkeringen ved Vindingevej 201, at der er etableret en autocamper-stellplads. Foto: Skråfoto

Nu kan du parkere autocamperen i Hedeland

Der må parkeres i max. to døgn,og det koster 150,00 kroner per påbegyndt døgn.

Der er toilet ved pladsen, og der er mulighed for at fylde vand på tanken.

Der er affaldsspande, mens der henvises til Karlslunde rasteplads ved motorvejen for tømning af spildevandstanke.

Det er Høje Taastrup Turistforening, der har indgået kontrakt med Hedeland I/S om etableringen af pladsen.

Bag Hedeland Naturpark står I/S Hedeland - et offentligt interessentskab ejet af tre kommuner: Greve, Roskilde og Høje-Taastrup.

Interessentskabet blev stiftet i 1978 og har til opgave gennem opkøb af ejendomme at planlægge, anlægge og drive det hen ved 1500 hektar store naturskønne område.

I Hedeland Naturpark er der rige muligheder for at aktivt fritidsliv, og der er anlagt mere end 60 kilometer grusveje i området. Det giver generelt en god fremkommelighed for både gående, cykler og barnevogne, ligesom der er også er en række ridestier i området. Det store vej- og stisystem er desuden suppleret af flere trampestier, som er opstået ved brugernes færden i terrænet.