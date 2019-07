Se billedserie Den gamle Netto-butik på Dorphs Allé er ved at blive revet ned. Foto: Kasper Ellesøe

Nu er der et hul i jorden: Område på vej mod nye boliger

Taastrup - 18. juli 2019 kl. 17:41 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der sker ting og sager i området ved Dorphs Allé og Valbyvej i Taastrup.

Den ikoniske Bodega 16 er bogstavelig talt et hul i jorden, og for tiden er håndværkere i gang med at rive den gamle Netto på Dorphs Allé 10-12.

På de to grunde skal der bygges boliger, for tidligere på året vedtog byrådet en ny lokalplan, der netop gør det muligt.

I høringsperioden kom der ingen indsigelser, og det glædede dengang formanden for plan- og miljøudvalget i Høje-Taastrup Kommune, Peter Faarbæk.

- Det tolker jeg, som om at naboerne er glade for de nye muligheder for at etablere boliger i området. Der har længe været et ønske om, at der skulle ske noget med bygningerne, som har ligget tomme i flere år, sagde han.

Håndværkerne har spærret den gamle nettoforretning forbi, og da avisen var forbi, var der larm inden i bygningen, ligesom en håndværker var i gang med at skrue vinduer løs på bagsiden af bygningen. Flere containere til byggeaffald er stillet op omkring forretningen.

Det er de to tidligere grundejere af henholdsvis Dorphs Allé 10-12 og Valbyvej 2, som ønsker at udnytte deres ejendomme til boligformål i stedet for de erhvervsformål, der har været indtil nu - nemlig en Netto-butik samt Bodega 16 og smørrebrødsforretningen på Valbyvej. Grundene er nu solgt og overdraget til nye ejere.

Mens nedrivningen er i gang i den gamle Netto-butik, er det endnu usikkert, hvornår der kommer boliger, men lokalplan 1.26.6 giver mulighed for rækkehusbebyggelse i to etager opdelt i tre husrækker på Dorphs Allé 10-12 med i alt 15 boliger. På Valbyvej 2, hvor den gamle Bodega 16 lå, giver lokalplanen mulighed for at opføre en bebyggelse i to etager med udnyttelig tagetage.

Der har været værtshus på hjørnet af Valbyvej og Dorphs Allé siden 7. marts 1972. Inden da lå der en købmandsforretning på stedet. Bodega 16 blev karakteriseret som det ældste værtshus i Taastrup, men lukkede i 2014, hvor de mangeårige forpagtere var nødt til at give op.

Den tidligere Netto-butik havde på førstesalen flere erhvervslejemål. Her var der blandt andet kontorer og en fødeklinik. Men de lokaler er ved at blive revet ned.

Den nye lokalplan 1.26.6 kommer også til at omfatte den omstridte vandpibe-café, Café DiLara, på Dorphs Alle 7.

Naboer i området har længe klaget over at være generet af røg og lugt fra caféen samt de mange biler og ulovlige parkeringer, som caféens gæster har medført i området.

Den nye lokalplan betyder ikke, at kommunen nu kan lukke caféen, men den giver nogle nye muligheder for brugen af bygningen.

