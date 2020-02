Se billedserie Sådan ser en illustration af gårdrummet i Agerhusene ud. PR-foto

Send til din ven. X Artiklen: Nu begynder udlejningen af 88 nye lejligheder Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nu begynder udlejningen af 88 nye lejligheder

Taastrup - 25. februar 2020 kl. 04:09 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Søndag den 1. marts fra kl. 13 begynder udlejningen af lejlighederne i det nye boligbyggeri Agerhusene på Skjeberg Allé i Høje Taastrup.

Agerhusene kommer til at bestå af i alt 176 nybyggede lejligheder, hvoraf de 88 udlejes fra på søndag. Lejlighederne varierer i størrelse fra 2-4 værelser, fordelt på 67-105 m2.

- Med Agerhusenes grønne omgivelser samt de moderne, lyse lejligheder ønsker vi at skabe de bedst mulige rammer for en nem og inspirerende hverdag. Med de forskellige lejlighedstyper appellerer ejendommen til både familier, par og singler, der ønsker ekstra plads samt nærhed til grønne områder, udtaler Tore Iversen, projektleder for Balder Danmark, der er bygherre på projektet.

Agerhusene består af otte klyngehuse med to grønne gårdrum, og rundt omkring bebyggelsen opføres en håndfuld grønne arealer samt en bydelsplads. I de områder kommer der blandt andet petanquebane-, parkour- og boldbane samt legearealer.

Sådan kunne det se ud i en

af lejlighederne i Agerhusene.



Grønne visioner Agerhusene opføres i et samarbejde mellem Balder Danmark, MT Højgaard og tegnestuen Danielsen Architecture.

- Noget af det, der kendetegner Agerhusene, er variationen i bebyggelsens facadeforløb. Husenes facader er beklædt med mursten i rødlige og gullige nuancer, og vi har ligeledes forsøgt at give Agerhusene et grønt udtryk, som stemmer overens med visionerne for det omkringliggende lokalområde, siger Kasper Danielsen, arkitekt og direktør for Danielsen Architecture.

En by i rivende udvikling Balder ser store fremtidsmuligheder i Høje-Taastrup Kommune og ved, at kommunen har mange kvaliteter, som fremtidige beboere vil finde attraktive.

- Høje Taastrup er en by i udvikling, og over de næste år vil området ved Skjeberg Allé blive omdannet til et attraktivt boligområde med god infrastruktur. Derudover har området en central placering tæt ved City 2, Høje Taastrup Station, den nye bydel Høje Taastrup C og de mange omkringliggende arbejdspladser, fortæller Flemming Joseph Jensen, adm. direktør for Balder Danmark.

Åbent hus

Det første åbent hus-arrangement i Agerhusene finder sted på søndag den 1. marts fra kl. 13. Her har man mulighed for at se prøveboligen og reservere en af lejlighederne.

Priserne på boligerne ligger fra 8900 til 12.200 kroner om måneden, og indflytning er 15. september 2020.

Læs mere og se konkrete priser og plantegninger på www.agerhusene.dk.