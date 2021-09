Sådan så en del af parken ud for et par uger siden, da vi var forbi. Her er det en del af verdens længste skaterbane, der er ved at bliver lavet færdig. Foto: Thomas Olsen

Nu afgøres navn til ny park: Se de 450 forslag her

Taastrup - 07. september 2021 kl. 10:28 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen

Kilometerparken, Betonstrøget eller Åndehullet.

Det er bare nogle af de forslag til navne på den nye park i Høje Taastrup C, der er indkommet i løbet af de seneste måneder.

Den 1. november åbner parkstrøget i den nye bydel Høje Taastrup C.

Men inden det sker, skal parken, hvor verdens længste skaterbane i øvrigt er ved at blive bygget, have et navn.

Henover sommeren har borgere og andre interesserede kunnet sende forslag til navne til den nye park.

Her er der kommet over 450 forslag, som en række medarbejdere i Høje-Taastrup Kommune har arbejdet videre med.

Desuden har der været tilknyttet en ekstern rådgiver, som har foreslået, at navnet skal leve op til følgende principper.

Navnet skal blandt andet være unikt, skabe nysgerrighed og undren og kunne fungere som brandingobjekt på grund af den store internationale interesse, der har været for parken.

Derudover skal man ikke kunne forveksle parken med andre parker i landet.

Ud fra kriterierne er man kommet frem til seks forslag til navne, som politikerne i teknisk udvalg i Høje-Taastrup Kommunen nu skal arbejde videre med på deres møde tirsdag aften. De seks forslag er:

Kulturellen Kulturelle aktiviteter er "resultaterne af menneskers forsøg på at skabe åndelige oplevelser for sig selv og hinanden". Navnet Kulturellen gør parken til et sted, der skaber åndelige oplevelser for borgerne i Høje Taastrup, uanset om du skal giftes, skate i parken med Glifbjerg eller hænge ud på en bænk i godt selskab. Det er et sted, der kommer til at skabe sin egen kultur, og som kommer til at tiltrække aktiviteter såvel som mennesker fra nær og fjern, skriver administrationen i kommunen.

Symbionten Symbionten er en afledning af ordet symbiose, der som naturvidenskabeligt begreb beskriver samlivet mellem forskellige arter. Den aktive part i en symbiose kaldes symbionten. Den nye grønne park i Høje Taastrup C skal være med til at skabe liv og aktivitet i den nye bydel. Som i biologien skal parken passes, plejes og vandes, men parken kommer med tiden til at skabe sit helt eget liv og virke og kommer til at give meget mere, end den tager. Parken bliver den aktive part i nærområdet for både beboere og virksomheder, skriver administrationen i kommunen.

ZigZaggen ZigZaggen eller Zig Zag Park giver et både overraskende og logisk bud på navn ved at tage udgangspunkt i både parkens og skaterbanens markante, slyngede forløb gennem den nye bydel. Navnet fanger dermed parkens markante udformning, men også flere andre dele af parkens DNA: Nemlig at lede på vej og skabe sammenhæng mellem de nye og gamle bydele, og at få mange slags oplevelser i parkens naturligt opdelte temaområder og faciliteter, skriver administrationen i kommunen.

Grønningen Navnet har fokus på det grønne og signalerer samtidig diversitet, hvor alle borgere kan finde deres yndlingsspot. Der er natur for dem, som elsker duften af træer og blomster samt muligheden for at smage på naturen. Der er sport og leg for de legesyge, og både nybegyndere og amatører kan benytte verdens længste skaterbane. Hvis man bare har brug for ro og en kop kaffe, kan man også finde et hjørne af Grønningen, der giver lov til dette. Der er noget for enhver smag, skriver administrationen i kommunen.

Rådhusparken Fordi det nye rådhus ligger ved den nye park. Rådhuset skal være Borgernes Hus - et samlingspunkt, hvor borgerne kan komme forbi og fx nyde udsigten fra rådhusets tagterrasse. Når man kommer ud fra rådhuset, træder man ud i Rådhusparken, skriver administrationen i kommunen.

Høje Taastrup Bypark Den nye bydel bygges med det mål at skabe en levende by med stor variation i boligtyper og en god blanding af boliger og erhverv. Den nye park er et centralt bindeled for det sociale og kulturelle liv i det nye Høje Taastrup. Derfor opkaldes parken efter bynavnet - tilsvarende Hedehusene Bypark, skriver administrationen i kommunen.

Hvad politikerne vælger, vil tiden vise, og det kan også blive noget helt andet end forslagene. Først skal politikerne i teknisk udvalg kigge på navnene. Derefter skal økonomiudvalget og til sidst byrådet arbejde videre med navnene. Det er byrådet, der skal beslutte det endelige navn.

