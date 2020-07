Nordea lukker sin sidste filial

- Ved at samle alle kræfterne i ét hus vil vi sikre, at vi altid kan hjælpe vores kunder hurtigt og med den rette kompetence tilgængelig. Alle medarbejdere flytter med, og kunderne vil beholde deres nuværende rådgiver, hvilket vi ved har en stor værdi, fortæller Mikkel Nygaard.

Nordea vil stadig have pengeautomater i både Taastrup og Hvidovre, ligesom banken fortsat vil være aktiv og synlig i de to byer - eksempelvis fortsætter den årlige deltagelse høstfesten i Taastrup, lyder det fra Nordea.

I 2014 lukkede Nordea sin filial i Hedehusene, hvor den blev lagt sammen med den i Taastrup. Også dengang lød forklaringen, at banken ved at samle kompetencerne kunne styrke rådgivningen af kunderne.

Daværende områdedirektør for Sjælland Øst i Nordea, Kim Jacobsen, fortalte også, at lukningen i Hedehusene også skyldtes, at kunderne bruger banken anderledes i dag, hvor meget foregår via nettet eller telefonen.