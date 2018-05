Se billedserie Reenactment ligger i grænselandet til rollespil, men her forsøger man at rekonstruere et forløb, så det er så virkelighedstro som muligt. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Nord og syd indtager byen: Den Amerikanske Borgerkrig udkæmpes i Hedeland

Taastrup - 23. maj 2018 kl. 11:42 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Forestil dig, at flere tusinde soldater fra Nord- og Sydstaterne i Den Amerikanske Borgerkrig skal kæmpe mod hinanden i Hedelands skønne og bakkede terræn.

Den tanke er faktisk ikke så fjern, for i den kommende weekend vil nogle få af slagene fra krigen udspille sig i Hedeland, når foreningerne »American Civil War Reenactors of Denmark« (ACWRoD) og »Blue and Grey« rykker infanteri, kavaleri og artilleri ud i landskabet og slår lejr i en weekend for at genskabe 1860'ernes USA, hvor borgerkrigen raserede.

Eventet har de senere år været afholdt nær Rønnede på Sydsjælland, men denne gang rykker det til Hedeland, som for en weekend omdannes til Staten Virginia i august 1862. Stationerne på veteranbanen får engelske navne og bliver brugt aktivt i genskabelsen, hvor flere end 70 mennesker klæder sig ud i kostumer og tager udstyr, våben og kanoner med, som man brugte den gang, hvor de gråklædte sydstatssoldater kæmpede mod de blå nordstatssoldater.

Peter Hagen, der selv bor i Hedehusene, er blandt tovholderne på arrangementet. Når han skal forklare, hvorfor det ikke bare er nok at læse en bog om borgerkrigen, men at han har lyst til at genskabe den, nævner han tre ord.

»Indlevelse, oplevelse og udlevelse. Vi lever os ind i, hvordan det var at leve i den tid ved at tage gammelt tøj på, bo i teltlejr og hygge os om bålet. Vi indlever os i det hele og går 360 grader omkring, hvordan Den Amerikanske Borgerkrig var,« siger Peter Hagen og fortsætter.

»Men vores væsentligste formål er at formidle og styrke og udbrede interessen for Den Amerikanske Borgerkrig og for reenactment Vi forsøger at efterligne virkeligheden, som den var og genskabe historien og hændelserne fra borgerkrigstiden,« siger han.

Krudtlugt og kammerater Men hvad er det bedste ved en hobby, hvor man klæder man sig ud i tøj 1860'erne og genskaber det liv, der foregik dengang.

»Jeg kunne have den her hobby bare på grund af krudtlugten. Men det bedste er kammeratskabet og sammenholdet,« siger Peter Hagen, mens hans kæreste Maria Jørgensen forklarer, hvorfor man vælger at være en del af det.

»Man skal gøre det for at komme ud og vise kjolerne frem, møde gentlemen og være, som man ikke kan være i den moderne verden. Også er det fedt at være en del af et sammenhold og have det her lejrliv. Man skal kunne lide at klæde sig ud og lege. Det er som at være spejder på en anden måde,« siger hun

Det er dog en dyr hobby, og et helt kostume kan sagtens koste op mod 15.000. Det skal dog ikke afskrække eventuelt interesserede, der har lyst til at se, hvad det er, understreger Maria Jørgensen.

»Vi har ekstra grej til både kvinder, mænd og børn, så hvis man er interesseret, kan man altid komme forbi og prøve at være med til et arrangement uden at skulle have mange penge op ad lommen. Vi vil gerne have flere med, og alle er velkommen uanset om man er historieinteresseret eller ej,« siger hun og nævner, at der er medlemmer på mellem 4,5 år og 75 år.

Slaget i Hedeland Når tropperne indtager Hedeland i weekenden slår de lejr ved amfiteatret og udkæmper slag i Hedelands natur.

Som tilskuer er man velkommen til at komme og besøge den åbne lejr eller følge nogle af de slag, der skal udkæmpes om lørdagen.

Og man skal ikke være bange for, at man kommer for tæt på.

»Man må meget gerne komme og pille og røre og spørge om en masse. Den eneste regel er, at hvis en teltdør er lukket, så går man ikke der ind. Man skal ikke være bange for at spørge. Vi vil meget gerne fortælle, og man kan prøve jakker, udstyr og våben, og få en idé om, hvordan det var at eksercere dengang,« fortæller Peter Hagen.

Peter Hagen sender også en lille advarsel til alle i området, om at hele eventet kan komme til at fylde lidt i landskabet, og man kommer nok også til at høre, at der foregår noget i Hedeland, hvis man er i nærheden af naturområdet.

»Der bliver masser af drøn fra kanoner og skydevåben og heste, så det larmer lidt. Men alt sikkerhed er på plads i forhold til loven. Det er det allervigtigste, og vi tager ingen chancer med publikummet,« understreger Peter Hagen, der fortæller hvorfor det lige blev Hedeland.

»Jeg er i Hedeland næsten hver dag, og det er et fedt område med forskelligt terræn. Det er publikumsvenligt, og der er strøm og vand, det er tæt på en station og by, og så er det stort nok til, at vi kan have styr på sikkerheden og have de rette sikkerhedsafstande, for vi bruger meget plads. Og så passer det godt med Hedelands vision med »Vildt råt og vildt roligt«, siger Peter Hagen.

Den Amerikanske Borgerkrig i Hedeland Den 24.-27. maj bliver indtaget af foreningerne »ACWRoD« og »Blue and Grey«, som genopfører slag fra Den Amerikanske Borgerkrig. Især fredag og lørdag er der mulighed for interesserede publikummer at komme helt tæt på. Torsdag og søndag stilles op og pilles ned. Sådan er programmet:

Fredag: Alle våben bliver sikkerhedstjekket, og der bliver lavet sikkerhedsgennemgang. Om eftermiddagen vil der være et mindre slag. Publikum og interesserede er velkommen i den åbne lejr.

Lørdag: Der udføres to eller tre slag, som er en del af »det første slag ved Rappahannock Station« i borgerkrigen. Det første foregår omkring klokken 11 for foden af skibakken. Det næste cirka klokken 13.00, mens det sidste fremføres cirka klokken 15.00. Fra cirka 10-17 er publikum velkommen i lejren og til at overvære slagene.

