Den sky Baloo er ikke meget for at lade fremmede komme tæt på sin silkebløde pels, men den kan nogle gange lokkes med en gulerod.

Nogle lufter hunde - her lufter de alpakaer

Den lange hals er drejet for rigtig at kunne følge med i, hvem der kommer ned ad indkørslen. Man skal lige glippe med øjnene et par gange, før man er helt sikker på, at det ikke bare er et par kreativt udformede havenisser.

De grønne bogstaver på det hvide A-skilt erklærer, at her ligger Grennessmindes bageri i Taastrup. Lige bagved stikker to mørkebrune, uldne væsener hovedet op.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her