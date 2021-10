Se billedserie Da Nina Skovsted og hendes familie skulle finde deres nye hjem, startede de med at kigge på et kort over Sjælland for at finde det helt rette sted at købe hus. De har boet i deres hus i Baldersbrønde i Hedehusene i snart et år.

Nøgletal gjorde Nina og hendes familie til Hedehusborgere

Taastrup - 04. oktober 2021 kl. 19:37 Af Freja Czajkowski Kontakt redaktionen

Da Nina Skovsted og hendes kæreste, Kristoffer Just, blev enige om, at nu skulle de væk fra lejligheden på Christianshavn, gik hun ud og købte et cykelkort over Sjælland. Med rød tusch optegnede hun alle togbaner. Parret arbejder begge to med it og vidste på forhånd, at deres arbejdspladser næsten altid ville være i København. Så det blev udgangspunktet.

- Vi brugte weekender på at køre rundt og se huse udefra og få en fornemmelse af områderne, siger 31-årige Nina Skovsted, som er digital konceptudvikler.

Køreturene var dog kun en lille brøkdel af den research, som parret lavede, før de skrev endeligt under på det gule murstenshus i Baldersbrønde, som de siden november 2020 har kaldt deres hjem. Tre måneder efter deres søn Holger kom til verden.

- Vi er begge to procesmennesker, siger Nina Skovsted, som ud over cykelkortet og finder en tabel frem, hvor de har indtastet de nøgletal, som betød noget for parret.

"Trivsel i folkeskolen", "foreningsliv", "tyveri og indbrud", "kommuneskat", og "patienter per læge" for forskellige sjællandske kommuner står blandt andet listet op i skemaet.

Nogle byer udelukkede de, fordi de bare ikke kunne se sig selv der. I andre var kvadratmeterprisen simpelthen for høj.

- Man bliver nødt til at se, hvor meget man får for pengene og så mærke efter i maven, siger Nina Skovsted, som kommer fra Odense.

Børnevenligt område

Pilen pegede efter noget tid på Høje-Taastrup Kommune og mere specifikt Hedehusene.

- Man kan bare få meget mere her end andre steder. Vi kan cykle til Roskilde, der er masser af natur, og det er et børnevenligt område, siger hun.

Da de først havde taget den beslutning blev endnu et kort fundet frem, nemlig et støjkort.

- Vi har lavet sindssyg meget research, siger hun.

Nu har de snart været Hedehusborgere i et år. Har tallene og al researchen så afspejlet virkeligheden?

- Vi er blevet bekræftet i, at foreningslivet er godt. Kristoffer spiller fodbold, og er blevet overrasket over, hvor mange fodboldhold der er i området i hans aldersgruppe, siger Nina Skovsted og fortæller, at familien er rigtig glade for at bo i Hedehusene.

For parret vægtede en café og bibliotek i byen højt, og især biblioteket i Hedehusene og dens legeområde har været flittigt brugt med deres søn.

- Vi er vild med naturen herude og Hedeland. Og det stisystem som vi har i området. Vi kan gå til vuggestuen uden af krydse en eneste vej, siger Nina Skovsted.

Millionerne værd

Både Nina Skovsted og 37-årige Kristoffer Just pendler til København. Deres arbejde er dog så fleksibelt, at de kun behøver at møde ind en til to dage om ugen.

- Når man pendler til København, så sidder man med alle menneskene på vej ud, og så hjem igen klokken 16. Vi sidder som kvæg. Men når jeg så cykler fra stationen, er det alle millionerne værd at flytte herud, siger hun og peger ud af vinduet:

- Bare se alle de farver, jeg har lige uden for mit vindue.

I Hedehusene har de fundet luft og lys, som de savnede på Christianshavn.

- Og i København betaler man 35 kroner for en romkugle, her kan man få en på 200 gram til 10 kroner, siger Nina Skovsted og udbryder:

- Jeg har godt nok spist mange romkugler. Det har været fantastisk.

Og selvom parret ind imellem godt kan savne livet og pulsen i København, bliver det opvejet af alt det, de har fundet i Hedehusene.

- Det er sjældent, vi bliver vækket af en soundboks her, siger Nina Skovsted og tilføjer med et grin:

- Men det er faktisk sket. Teenagedatteren i blå hus har holdt fest. Men det er kun fedt, at der sker noget.