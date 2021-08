Fra den 16. august etablerer Region Hovedstaden vaccination uden tidsbestilling i alle vaccinationscentre i tidsrummet fra kl. 9 til 18, ligesom der bliver oprettet udekørende vaccinationsteams, der hver dag kan give 1.000 stik uden tidsbestilling tæt på borgerne, blandt andet i Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk kommuner, hvor vaccinetilslutningen er blandt de laveste i landet. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Nødråb fra borgmester: Vi skal have bedre data om vaccination Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nødråb fra borgmester: Vi skal have bedre data om vaccination

Taastrup - 06. august 2021 kl. 10:07 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen

- Vi skal udvise rettidig omhu, hvis vi skal undgå yderligere smittestigning og nye nedlukninger i efteråret.

Sådan lyder det fra borgmester i Høje-Taastrup, Michael Ziegler (K), efter det gennem længere tid har været klart, at smitten er stigende i Høje-Taastrup Kommune samtidig med, at kommunen er blandt dem i landet med lavest tilslutning til vaccinerne blandt borgerne.

I Høje-Taastrup er 64,8 procent af borgerne påbegyndt vaccinen og har således fået mindst ét stik, mens 52,6 procent er færdigvaccineret. Til sammenligning er 72,7 procent af danskerne på landsplan påbegyndt vaccinen, mens 57,1 er færdigvaccineret.

Derfor har borgmesteren henvendt sig sundhedsminister Magnus Heunicke (S) for at få bedre adgang til data om dem, som ikke bliver vaccineret. I brevet til sundhedsministeren efterlyser Michael Ziegler bedre adgang til data om, hvem der ikke bliver vaccineret. For mens de ældre og sårbare ser ud til at få vaccinen, så har kommunen en formodning om, at der er mindre tilslutning blandt de midaldrende, de unge og børnene. Kommunen har derfor kontaktet Styrelsen for Patientsikkerhed inden sommerferien i håbet om at få flere detaljerede data, men kommunen har ifølge borgmesterens brev endnu ikke fået en tilbagemelding.

Og hvis kommunen ikke får adgang til mere detaljeret data, bliver det svært at gøre en ekstra indsats for at få flere borgere færdigvaccineret, og så kan efteråret igen blive hårdt og byde på nye nedlukninger, lyder det fra Michael Ziegler:

- Jeg er bekymret for, at vi som kommune ser ind i et efterår med flere nedlukninger mv. Lokalt bliver vi nødt til at sikre en stabil hverdag for vores børn og unge, hvor deres læring, dannelse og sociale liv får de bedste betingelser, skriver han og foreslår blandt andet, at der bliver etableret lokale vaccinationstilbud for at få flere til at blive vaccineret.

Pop-up vaccinationer Og det er netop, hvad Region Hovedstaden nu har meldt ud kan blive en mulighed.

Fra den 16. august etablerer Region Hovedstaden vaccination uden tidsbestilling i alle vaccinationscentre i tidsrummet fra kl. 9 til 18. Regionen vil desuden have udkørende vaccinationsteams, der hver dag kan give 1.000 stik uden tidsbestilling tæt på borgerne.

Alle kommuner kan kontakte regionen og bede om en indsats i deres kommune, men dem med størst behov vil blive prioriteret - og her kan både Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk kommuner komme i spil. De er nemlig alle tre i bunden af listen hvad angår antallet af vaccinerede borgere.

- Hvis vi skal gå efteråret i møde uden en opblussen i smitten, så er det vigtigt, at så mange som muligt får tilbuddet om at blive vaccineret. Derfor laver vi denne mere målrettede indsats tæt på borgerne. Vi kommer til at prioritere de områder, hvor der er lavest tilslutning til vaccination. Så dem, der har mest behov, kan komme først. Regionen vil i første omgang kun tage imod bestillinger fra kommuner og staten, så hvis et gymnasium eller en teknisk skole gerne vil lave en særlig indsats, så skal de gøre det via kommunen, siger regionsrådsformand Lars Gaardhøj (S).

Muligheden for at gå direkte ind fra gaden og få en vaccination supplerer den eksisterende mulighed for at bestille tid, som ikke ændres. Det er muligt fra den 16. august i tidsrummet fra kl. 9 til 18.