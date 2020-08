Send til din ven. X Artiklen: Netværk for enlige seniorer søger frivillige ildsjæle Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Netværk for enlige seniorer søger frivillige ildsjæle

Taastrup - 22. august 2020 kl. 20:12 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Andelen af Danmarks befolkning, som er over 65 år er voksende, og undersøgelser viser, at 25 procent af de ældre føler eller oplever at de er socialt og følelsesmæssigt ensomme eller isolerede.

Gennem projekt SeniorNET ønsker Dansk Folkehjælp at modvirke denne tendens ved målrettet at fokusere på at opbygge, udbygge og vedligeholde enlige ældres sociale kontakter og netværk, således at livskvaliteten stiger hos den enkelte ældre og oplevelsen af ensomhed enten foregribes eller minimeres.

Meningen er, at der lokalt i Høje-Taastrup dannes en gruppe bestående af 4-6 aktive frivillige, som planlægger og arrangerer aktiviteter for - og sammen med - en netværksgruppe på 20-25 ældre borgere.

Deltagerne, som visiteres gennem kommunen, er enlige ældre 65+, der gerne vil have et samvær med andre mennesker, og som på denne måde kan få minimeret eller brudt deres oplevelse af ensomhed og få opbygget et socialt netværk.

- Et typisk SeniorNET forløb varer et år med cirka én aktivitet pr. måned. Aktiviteterne i SeniorNET spænder bredt fra for eksempel fællesspisning, sangeftermiddage, foredrag og til ture i nærområdet, og deltagerne har en høj grad af medbestemmelse over, hvilke aktiviteter der arrangeres. Det centrale er ikke selve aktiviteternes indhold, men derimod at de ældre kommer ud og får nogle gode oplevelser med andre ligesindede, fortæller John Pedersen, leder af National afdeling i Dansk Folkehjælp.

Dansk Folkehjælp søger derfor frivillige, som har lyst til arrangere aktiviteter for de ældre og understøtte netværksdannelsen deltagerne i mellem.

Interesserede potentielle frivillige inviteres til et informationsmøde på Høje-Taastrup Rådhus, Bygaden 2, den 26. august kl. 16.30 - 17.30 hvor Dansk Folkehjælp vil orientere om SeniorNET.

Interesserede er meget velkomne til at rekvirere informationsmateriale hos John Pedersen i Dansk Folkehjælp på tlf.: 70 220 230 eller mail: post@folkehjaelp.dk.