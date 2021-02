Nekrolog: - Vi har mistet et trofast medlem

Poul var en stor del af Turistforeningen i Høje Taastrup kommune, han var med til at starte den i 1994 og var med til af give Turistforeningen, den form og den opmærksomhed den har i dag. Han var formand for foreningen i mange år - et kæmpe aktiv og dygtig til at synliggøre foreningen