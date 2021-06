Se billedserie Det blev i første omgang et nej til forslaget om et supermarked med boliger ovenpå ved Hovedgaden i Hedehusene. Illustration: Arkitema

Send til din ven. X Artiklen: Nej til byggeri: - Det vil skabe et brud på Hovedgaden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nej til byggeri: - Det vil skabe et brud på Hovedgaden

Taastrup - 08. juni 2021 kl. 06:33 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen

Det blev et nej til planerne om en stor Lidl og flere boliger på et område ved Hovedgaden og Kallerupvej i Hedehusene.

Eller det blev i hvert fald et nej til byggeriet i den form, der var foreslået, da politikerne i plan- og miljøudvalget skulle tage stilling til sagen.

- Vi har ingen problemer med at få en Lidl til byen, men vi mener ikke, det er en god plan for byggeriet, der ligger nu. Den lægger nemlig op til, at der skal være en stor parkeringsplads ud til Hovedgaden, og det mener vi vil give et grimt »brud« i husene langs Hovedgaden. Derfor skal planen retænkes, hvis vi skal godkende at gå videre med den, forklarer Peter Faarbæk (S), formand for plan- og miljøudvalget.

Det nu afviste forslag gik på at bygge en dagligvarebutik med lager på 1.400 m2 samt flere boliger på området, og altså også den store parkeringsplads.

- Ideen er god nok, og folkene er meget velkommen til at vende tilbage med et nyt forslag, hvor man for eksempel har parkeringspladsen bag ved byggeriet. Dele af området ser ikke så spændende ud i dag, men det betyder ikke, at vi skal ødelægge Hovedgaden for at få lavet noget på stedet, siger Peter Faarbæk.

Styrke butikslivet I forvejen ligger det både en Netto, fakta og Aldi på Hovedgaden, ligesom der er en SuperBrugsen i Nærheden og Fakta på Vesterkøb.

Men udvalgsformanden frygter ikke, at endnu et supermarked vil gøre det svært at få specialbutikker som eksempelvis en slagter til byen.

- Vi tror på, der kommer til at ske en udvikling af Hovedgaden og hele bymidten. Det er også derfor, vi har sagt nej til mere detailhandel i Nærheden, fordi vi netop gerne vil styrke Hovedgaden og dens butiksliv, siger Peter Faarbæk.

Det spiller også godt ind i den visionsplan for Hedehusene Bymidten, som er undervejs, og som skulle have været præsenteret på et borgermøde for nylig. Det blev dog aflyst på grund af dårligt vejr, og nu bliver planen i stedet offentliggjort digitalt og fulgt af et fysisk borgermøde efter sommerferien.