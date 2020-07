Nedrivningsspecialist fylder 60 år

Den 60-årige familiefar er ikke glad for titler. Jo, entreprenør, det vil han gerne vedkende sig. Han søgte egentlig i sin tid ind på handelsskolen, men endte som udlært tømrer lige som sin far.

Og efter et kvart århundrede, hvor han sammen med direktør Søren Tscherning har rykket Tscherning op i superligaen inden for nedrivning i Danmark, glæder han sig over, at der endnu er en meget spændende hverdag for ham i Tscherning.