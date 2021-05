Den såkaldte testjusterede incidens er faldet for tredje dag i træk i Høje-Taastrup Kommune, så den torsdag er landet på 143,87, viser de nyeste tal fra SSI. Foto: Allan Nørregaard

Nedlukning rykker et skridt væk: Men nyt våben tages i brug

Taastrup - 20. maj 2021 kl. 14:17 Af Stina Felby Egerup

Selvom smittetallet fortsat er højt i Fløng Sogn, så undgå man nedlukning endnu engang.

Ifølge de nyeste tal er den såkaldte testjusterede incidens i Fløng Sogn nu på 584,66, mens antallet af nye smittede med covid-19 inden for de seneste syv dage er 26.

De to kriterier overskrider dermed de fastsatte grænser for nedlukning, hvor incidensen skal være over 500 og antal nye smittetilfælde over 20.

Til gengæld har Fløng en positivprocent på 1,9 og er dermed under den fastsatte grænse på 2,5, og sognet undgår dermed nedlukning. Det skal nemlig være alle tre grænser, der er overskredet, for den automatiske nedlukning træder i kraft.

Ingen af de andre sogne i kommunen opfylder to kriterier, mens Høje Taastrup Sogn og Taastrup Nykirke Sogn begge opfylder ét, nemlig antallet af nye smittede. I Taastrup Nykirke Sogn ligger det på 35, mens det i Høje Taastrup Sogn ligger på 27.

Alle får en sms Som noget nyt har kriseberedskabsstaben i Høje-Taastrup besluttet, at man fremover vil iværksætte en sms-kampagne til borgere i sogne, der opfylder to ud af de tre kriterier, der skal til, før et sogn lukker ned.

- Her oplyser vi borgerne om, at smittetallene nu er for høje i deres område, og vi opfordrer alle til at blive testet, siger borgmester Michael Ziegler (K) og fortæller, at det allerede er iværksat i Fløng.

I det hele taget lyder opfordringen fortsat til alle borgere om at overholde restriktionerne, og om at blive testet én og gerne to gange om ugen.

For hele Høje-Taastrup Kommune er den testjusterede incidens 143,87, hvilket er et godt stykke under de 250, som ville igangsætte en total nedlukning af kommunen. Den er i øvrigt faldet de seneste dage fra 146 onsdag og 158 tirsdag.