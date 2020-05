Se billedserie Der er masser af frisk luft og ikke mindst plads til at holde afstand på Naturplanteskolen i Stærkende, som har slået dørene op for endnu en sæson. Foto: PR

Naturplanteskolen slår dørene op

En tid med et nedlukket Danmark og opfordringer til at blive hjemme er nok ikke den bedste til at annoncere en sæsonåbning, men det er, hvad Naturplanteskolen i Stærkende gør.

Det store planlagt åbningsprogram - med nyetableret café - er gået i vasken på grund af sundhedsmyndighedernes restriktioner, men indehaver Aiah Noack ser fremad med et revurderet åbningsprogram for den grønne oase lige øst for Stærkende. For hun er dybest set optimistisk,

- Vi kan noget, som meget få andre steder kan. Vi kan som sædvanlig byde på skøn frisk luft, god plads, bæredygtig haveinspiration samt man masser af spiselige planter, så man kan etablere egen spiselig - økologisk - have derhjemme. På alle måder en rigtig god investering i disse usædvanlige tider, siger Aiah Noack.

Og så kan man købe sig en kop skovturskaffe, ja endda en skovturskurv med kage eller bolle og saft til børnene.

Der er plads til at børnene kan løbe om kap hvis de vil, og se og snuse og mærke og høre naturen i alle dens udfoldelser.

Kontaktløs betaling Naturplanteskolen har desuden indført kontaktløs betjening, hvor man vejleder og ekspederer med god afstand mellem mennesker.

Besøgende kunder kan selv finde deres planter på stedet. Eller man kan sende en mail og få sat planter, jord, gødning o.a. frem, og så selv hente det.

- Nogle af vore mange kurser vil blive afviklet som planlagt, nemlig de udendørs. Men en del er ændret til webinar. Jeg er ved at lave sommerens kursusprogram, og det er pludselig temaer som planter og haver til et godt immunforsvar, en have til at lave forråd med, til at lære børnene om naturen og biodiversitet, der giver ekstra mening lige nu, siger Aiah Noack, der er hortonom, Ph.d. og har haft natur- og haveinteressen helt fra hun var en lille pige.

- Min far holdt haven i skarp kontrol med plæneklipning og pasning, så selv en natsværmer holdt sig langt væk. Jeg har derimod sluppet haven løs, og naturens liv er kommet tilbage, siger hun.

- Tiden er kommet, hvor jeg kan give min livserfaring og haveglæde videre til dem, der kommer her på Naturplanteskolen. Coronaen gør os mere årvågne, og vi forstår pludselig, hvor skrøbelig vores måde at leve på er. En have har muligheden for at gøre os mere selvkørende, sunde, glade og komme i nærkontakt med naturen. Vi kan blive stort set selvforsynende, og nye dyrkningsmetoder gør det sjovt, nemt og bæredygtigt. Det er dét, jeg underviser i, skriver bøger om og fortæller om ved rundvisninger, siger Aiah Noack.

Naturplanteskolens adresse er Stærkendevej 177 i Hedehusene.