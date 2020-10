Naturen lettet for 110 kilo affald

- Efterhånden har vi spottet, hvor der er noget skrald at komme efter, men der kan komme overraskelser, fortæller Knud Anker Iversen, der for Miljø- og EnergiCentret koordinerer indsatsen.

For eksempel var der næsten ikke noget at komme efter øst for Høje Taastrup Station, mens der i en lund øst for Essexpark var rigtig meget skidt - det meste noget, der havde ligget der lang tid.