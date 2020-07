60 danske haveejere er med i et projekt om at dedikere en del af haven til vild natur. Foto: Stina Felby Egerup

Naturen får frit spil i danske haver

Taastrup - 20. juli 2020 kl. 15:58 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En overvældende mængde haveejere meldte sig på banen, da WWF Verdensnaturfondens og Haveselskabets søgte haveejere til deres eksperiment Danmarks Vilde Haver, der går ud på, at danske haveejere dedikerer noget af haven til at skabe mere vild natur.

I alt var der brug for 60 haver til projektet, men der kom mere end 1500 tilmeldinger, og de kom fra alle hjørner af landet.

- Det er kommet helt bag på os, hvor mange tilmeldinger vi har fået, og hvor stor motivationen er blandt danskerne til at gøre noget godt for naturen herhjemme. De mange tilmeldinger viser bare, at danskerne er klar til at gøre en forskel for de trængte insekter, sommerfugle, halsbåndmusen og alle mulige andre forunderlige dyr i den danske natur, siger Thor Hjarsen, som er seniorbiolog i WWF Verdensnaturfonden.

Lad det døde ligge. Dødt træ er noget af det bedste til at tiltrække biller og tusindben. Læg en død træstamme i et lille bed eller hjørne, eller lav en lille brændestabel. Det kan være hjemsted for mange spændende dyr. Lav et lille vandbassin. Det kan bare være en spand eller balje, der er gravet ned, så kanten flugter med jorden. Læg et par store sten i, så dyr kan kravle op igen, og lad den gerne blive fyldt op af regnvand. Lad et lille område af haven være urørt. Lad det rode lidt. Lad grene og blade ligge, og lad ukrudtet vokse - det kan blive en oase for edderkopper og andre smådyr. Plant blomster med masser af pollen og nektar. Tænk især på planter, der blomstrer tidligt og igen sidste på året. De er værdifulde for sommerfugle, bier, svirrerfluer, humlebier og alle de andre. Åbne blomster, hvor man kan se støvdragerne, er bedre end lukkede blomster. Sæt et pindsvinebo i hækken. Pindsvin går i hi om vinteren og behøver et beskyttet og tørt sted. Det kan fx. være en kasse med hø, som er dækket af grene og blade.





Kilde: Haveselskabet Det behøver ikke at være en kæmpe omvæltning at få en vild have. Her er fem små ting, du selv kan gøre:Læs mere om, hvad du selv kan gøre for biodiversiteten i din have, på www.haveselskabet.dk Danmarks 1,2 millioner private haver kan nemlig gøre en verden til forskel for naturen. Tilsammen udgør de et stort areal, hvor der kan arbejdes meget med biodiversiteten - for eksempel ved at lade fuglene snuppe bladlus og møl i stedet for at sprøjte med gift.

- Som haveejer vil vi så gerne rydde op i haven, men det er meget bedre at holde lidt igen og lade naturen klare det, den kan selv. Det betyder ikke, at vi skal give slip på hele haven, for der kan være både staudebed og roser i en insektvenlig have, men vi skal vænne os til, hvordan haven ser ud, når der også er plads til naturen, fortæller havefaglig rådgiver i Haveselskabet Rie Birk Lauridsen.

Vilde haver handler om at give den danske biodiversitet en kærlig hånd ved at skabe plads til de danske arter og den vilde natur i private haver.

Biodiversitet er en samlet betegnelse for mangfoldigheden af mængden arter af planter og dyr i naturen, og den er under pres. Flere danske arter er blevet mere truede over de seneste 10 år, blandt andet fordi de mister deres oprindelige levesteder, lyder det fra Haveselskabet.

Danmarks Vilde Haver er et samarbejde mellem WWF Verdensnaturfonden, Haveselskabet og i alt 60 haveejere fordelt på tværs af landet i seks regioner for at øge kendskabet til dansk natur og biodiversitet.

Hver region bliver tildelt forskellige forsøg, som de skal have særligt fokus på for at skabe bedre betingelser for insekter, padder, fugle eller pattedyr. Det kan være alt fra at lade græsset stå til at anlægge et åndehul til den trængte vandsalamander.

Resultaterne af de mange forsøg samles til efteråret, hvor de bliver til en række brugbare guides, som alle kan hente inspiration i.

