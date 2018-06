Send til din ven. X Artiklen: Natur ryster elever sammen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Natur ryster elever sammen

Taastrup - 08. juni 2018 kl. 13:36 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter sommerferien skal alle 6. klasses elever fra Gadehaveskolen og Selsmoseskolen slås sammen.

Derfor er skolerne gået sammen med de boligsociale helhedsplaner i Gadehavegård og Taastrupgaard om at lave et naturforløb på Økobasen i Hakkemosen.

Solen skinner fra skyfri himmel, og temperaturen har allerede ramt de 26 grader, da 34 elever og 6 lærere fra Gadehaveskolen og Selsmoseskolen indfinder sig på Økobasen i Hakkemosen. Her bliver de modtaget af tre boligsociale medarbejdere, der står klar til at introducere børnene for fotosyntese, brændenældesuppe og pandebrød på bål. Herefter er børnene ude at samle grønt i naturen til deres eget måltid, som de er med til at tilberede i grupper på tværs af skolerne.

Dagen i Hakkemosen er et led i et større samarbejde, hvor fokus er at hjælpe eleverne med at lære hinanden at kende, så sammenlægningen bliver nemmere.

»Alle kan have en succes i naturen uanset faglig eller social baggrund, og derfor er Hakkemosen en perfekt ramme for, at eleverne kan mødes i nye relationer og skabe noget sammen«, siger Henrik Hansen, der er klasselærer for 6.B på Gavehaveskolen.

Relationer over bål

En af dagens mange stationer handler om at lave pandebrød på bål. Eleverne laver selv dejen og former lækre pandebrød, der bliver lagt på en trebenet vikingepande, der er sat op over bålet. Her finder vi Joanna og Jonathan, der går til opgaven med stort engagement. Selvom begge elever står over for at skulle sige farvel til vante klassekammerater og sige goddag til nye, er der stadig optimisme at spore.

»Jeg synes, at det er trist, at jeg skal skifte skole, og jeg kan ikke bare gå ind i en klasse, hvor jeg ikke kender nogle. Derfor hjælper det rigtig meget at være sammen med dem fra Gadehaveskolen,« siger Joanna Ama Owusu fra 6. klasse på Selsmoseskolen.

Og selve aktiviteterne i naturen lader til at hjælpe eleverne godt på vej til nye relationer.

»Det var sjovt at lave pandebrød på bål, og det er nemmere at snakke sammen med dem fra Selsmoseskolen, når man laver noget sammen og er fælles om det,« siger Jonathan Lanther fra 6.B på Gadehaveskolen.

6. klasses lærerne fra de to skoler er enige med eleverne i, at dagen i Hakkemosen har været godt og medvirket til at forberede eleverne på sammenlægningen og deres nye klassekammerater.

»Der er nogle ting, der er blevet bedre i den måde, eleverne taler om sammenlægningen på. Nu kan jeg høre flere elever tale om, at de glæder sig,« siger Claus Plenaa, der klasselærer for 6. klasse på Selsmoseskolen.

Både elever og lærere har haft en god dag og har været glade for at skifte skolen ud med en dag i naturen - og det gode solskinsvejr gjorde det kun endnu bedre. Dagen i naturen bliver afsluttet med fællesspisning og hygge, hvor alt arbejdet skal nydes med at spise hjemmelavet fladbrød, pesto, brændenældesuppe, salat, smør og ost.

Til spørgsmålet om hvad de lærer og får ud af det, er nogle af svarene blandt andet, at der er masser ting i naturen, som man kan spise, hvordan man laver et bål, eleverne samarbejder også og lærer hinanden bedre at kende - og at det føles godt at være her. Og formålet med at få rystet de kommende klassekammerater sammen, har ifølge eleverne været en succes.

»Det at lære hinanden at kende og lave ting sammen er en god idé, fordi de tre 6.klasser fra Gadehaveskolen og Selsmoseskolen skal slås sammen efter sommerferien. Ved at lave ting som det her, lærer man hinanden at kende, man ved hvad hinanden hedder, man kommer tættere på hinanden og bliver gode klassekammerater - og så er det i det hele taget bare godt,« Anna Yu Jia Liu og Kani Mohammad fra 6.A på Gadehaveskolen.

Om samarbejdet Selsmoseskolens udskoling bliver lukket ned, og derfor skal eleverne indsluses på Gadehaveskolen fra 7. klasse.

Læringsforløbet i Hakkemosen er et samarbejde mellem Gadehaveskolen, Selsmoseskolen og de boligsociale helhedsplaner i Gadehavegård og Taastrupgaard.

Formålet er at bygge bro på tværs af skolerne og lokalområderne for at gøre sammenlægningen så god som mulig for eleverne.

Der er planlagt endnu et læringsforløb på Kroppedal Museum, når eleverne går i 7. klasse.