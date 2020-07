Se billedserie Kom tæt på bl.a. sommerens store fascinerende guldsmede som denne fireplettede libel fra Naturplanteskolens nyetablerede sø. Foto: Carsten Høyer

Natur-event inspirerer til vild natur

Taastrup - 22. juli 2020

Den nye økologiske café åbner. Den udendørs pizzaovn skal indvies. Og tusinder af farvestrålende og frodige økologiske planter er klar til at flytte til nye hjem hos det voksne antal husejere, der har fået øjnene op for fordelene for både familie, natur og klima ved at gøre haven mere rig på både spiselige planter og vild natur.

Besøgende på Naturplanteskolen i Stærkende kommer ikke til at kede sig resten af sommeren.

For børnene er der blandt andet skattejagt samt overraskende svar på, hvad en kartebolle, en bredpande og vandkalv er.

- Vi har også fået sammensat et rigtig spændende natur-event med så meget liv i. En perfekt familieoplevelse, der giver råd og inspiration til hvordan man får mere liv derhjemme i haven, fortæller Naturplanteskolens indehaver Aiah Noack, som understreger, at det slet ikke så svært at omdanne en almindelig villahave til et lille naturparadis med fugle, guldsmede, pindsvin og en masse andre vilde dyr og planter.

Til det gratis event, der foregår den 25.-26. juli vil flere natureksperter give konkrete råd og vejledning til, hvordan de gør deres haver mere biologisk rige, fulde af oplevelser og produktive.

Og uden at det er ensbetydende med en masse ekstraarbejde i form af krævende, vedvarende vedligeholdelse.

Naturplanteskolens gravefri køkkenhave-koncept er mums for havejere, der hellere tager sig en morfar i hængekøjen, end graver have og luger ukrudt.

Naturformidlere fortæller Naturfotograf Carsten Høyer fotograferer samt viser sine præmierede billeder af blandt andet sommerens store flotte guldsmede, og han lærer især børnene om naturens mange fantastiske lyde, der ofte fortæller meget mere, end øjnene er i stand til at se.

Sommerfugleambassadøren fra Danmarks Naturfredningsforening Kenneth Pedersen giver råd om, hvordan man kan få flere sommerfugle ind i haven, som for eksempel, hvilke planter man skal have for, at dét lykkes. Og hvad der i øvrigt skal til for at sommerfuglene tiltrækkes og trives.

Fuglekender Jesper Petersen fortæller om havens fugle og hvordan man med fuglekasser nemt får dem som livsbekræftende naboer.

Endvidere vil Aiah Noack give smagsprøver på en del af de over 500 spiselige planter, der vokser og sælges på Naturplanteskolen, hvor mange af dem er virkelig gode sommerfugle- og fugleplanter også.

Det er samme program både lørdag og søndag, tilpasset efter hvordan vejret nu er de pågældende dage.

- Når vejret er så blandet, som det har været i første halvdel af måneden, så lægger vi først eksakt program for de to dage i sidste øjeblik, oplyser Aiah Noack.

Sommerens fulde program på www.naturplanteskolen.dk. Inklusiv datoer for indvielse af de nye café og udendørs pizza-ovn bygget af Alexander Pakou, hvis mobile pizzaovn tidligere har bagt delikate vegetariske pizzaer for besøgende og kursister i NPS. Alexander bager pizzaer hele weekenden 25-26.