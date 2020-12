Nattog klar til comeback tidligere end først ventet

Tidligere skrev vi, at der ville komme nattog via Høje-Taastrup Station fra juni næste år, når det svenske togselskab Snälltåget åbner en rute fra Stockholm til Berlin med stop på Høje Taastrup Station.

Det er også fortsat aktuelt, men allerede til februar vil et nattog stoppe på Høje Taastrup Station, når Snälltågets rute til de østrigske alper over fem uger fra uge 6 til uge 10.

Snälltåget skriver også, at hvis der er mange afbookinger på grund af corona-pandemien, kan man risikere at togene aflyses,

Når nattoget gør comeback i Danmark har Alternativet i Høje-Taastrup proklameret i partiets »Positive Historier«, at partiet vil markere nattogenes første tog med et lille arrangement på Høje Taastrup den 5. februar.

Regeringen i Sverige har tidligere meldt ud at man vil støtte nattog fra Sverige til Europa gennem Danmark fra 2022, men allerede inden da vil den private aktør Snälltåget have kunnet foretage ture med nattog. Og med Snälltågets ambitioner allerede næste år, tyder meget på, at nattogene kan være på vej tilbage på de danske og europæiske jernbaner, og noget som transportminister Benny Engelbrecht (S) bakker op om.

- Nattoget er et klimavenligt alternativ til flyet eller bilen, når vi skal ud i Europa - og det er afgørende, at vi også på transportområdet bidrager til at reducere vores samlede CO2-udslip. Så det er bestemt gode nyheder fra vores svenske naboer, og jeg ser frem til et fortsat godt samarbejde med dem om projektet, udtalte Benny Engelbrecht tidligere i år.